L’Ajuntament de Tarragona millora la circulació a la Móra

L’Ajuntament de Tarragona, a través de la Conselleria de Mobilitat, ha realitzat enguany un total de 18 actuacions per millorar la circulació a la Móra, Tamarit i Ferran. Entre les actuacions destaca especialment la senyalització horitzontal, tal com explica la consellera de Mobilitat i Transports de l’Ajuntament, Sonia Orts: «Com s’ha vist amb els polígons, l’Ajuntament ha iniciat un treball per millorar la senyalització horitzontal, una tasca indispensable per garantir la seguretat vial i millorar la mobilitat a la ciutat».

En el cas dels treballs a la Móra, Tamarit i Ferran, les reunions amb les associacions veïnals han estat clau per definir les necessitats en matèria de mobilitat i seguretat viària al barri de Llevant. Segons detalla Orts, «el personal tècnic de Mobilitat ha assessorat les associacions sobre les millores plantejades, algunes de les quals ja s’han executat i d’altres estan en pendents de definició». «En el cas del sentit de circulació d’alguns carrers –va afegir la màxima responsable de Mobilitat al consistori— estem pendents que ens traslladin les propostes per seguir el mateix procediment d’estudi, assessorament i execució final».

La previsió de l’Ajuntament és que les actuacions estiguin finalitzades durant el primer trimestre de 2025. Alguns exemples de les actuacions és pintar reserva de persones amb mobilitat reduïda a l’accés al Castell de Tamarit.