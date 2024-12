Illa manté Mònica Alabart com a directora territorial de Drets Socials

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Mònica Alabart seguirà com a directora dels Serveis Territorials de Drets Socials i Inclusió a Tarragona. Segons ha avançat el Diari de Tarragona i ha pogut confirmar Diari Més, el Govern socialista de Salvador Illa ha apostat per mantenir en aquest càrrec l’expresidenta de la secció local d’Esquerra Republicana a la capital tarragonina.

En aquesta mateixa línia, l’executiu català donarà continuïtat a Xavier Villacampa com a president dels Serveis Territorials de Territori i deixarà Glòria Tibau al capdavant d’Agricultura. Ambdós són perfils independents.

Alabart va ser nomenada directora dels Serveis Territorials de Drets Socials a Tarragona el gener del 2023. L’expresidenta local d’ERC és llicenciada en Psicologia per la Universitat Rovira i Virgili i en Psicopedagogia per la Universitat Oberta de Catalunya.

Des del 2020, exercia com a Inspectora en cap adjunta del Departament d’Educació als Serveis Territorials de Tarragona. Anteriorment, havia treballat com a inspectora d’Educació, havia estat directora de l’equip d’assessorament psicopedagògic del Tarragonès, així com havia treballat com a psicopedagoga, orientadora educativa, professora i mestra en diferents centres. Mònica Alabart també havia estat regidora del grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de Tarragona, del 2015 al 2019.