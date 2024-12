Publicat per Cristina Serret Verificat per Creat: Actualitzat:

Josep Ahumeda és modista i figurinista especialitzat en el món de l’espectacle. Després de viure més de vint anys a Madrid, treballant per clients com la Compañía Nacional de Danza, va tornar a Falset, el poble des d’on cada setmana es desplaça a Tarragona per anar al taller de la Natàlia Ferré.

S’hi va apuntar, explica, perquè «coneixia la seva obra i soc admirador de l’art». Ara ja està fent el tercer taller, i assegura que, amb el temps i el seu guiatge, ha après que «una artista és molt més que el que transmet una figura de fang». Des que la coneix, admet, «m’estimo més l’escultura», tot apuntant que «no hi ha dia que marxis buit del taller, perquè la mateixa Natàlia és fang».

El Josep és només un dels alumnes que la Natàlia rep al seu nou local, situat al carrer Reding de Tarragona. S’hi ha traslladat aquesta mateixa tardor, deixant enrere l’estudi que tenia al Port. Aquí, explica, ho té tot per treballar en la seva obra, impartir els tallers i mostrar les seves peces, que estan a la venda.

La botiga, que és a l’entrada, és també un recorregut per la seva evolució artística, des de les primeres figures femenines i infantils, allargassades a l’estil de Modigliani i Giacometti, fins a la dona voluptuosa, femenina i maternal, despullada de capes i d’elements decoratius. «Després de l’exposició Lo fruit que vaig presentar al Port de Tarragona i que ara es pot veure al Museu Terra de l’Espluga, vaig començar a canviar. Ara m’agrada treballar sobretot amb diferents tipus de terra i sense coberta, perquè primi la forma», explica.

La mateixa artista admet que fer classes també ha fet que aprengui a ser més crítica amb les seves pròpies peces, a mirar-les de manera que de seguida veu per on ha de treballar. El mateix els passa als seus alumnes. «Amb la Natàlia he après moltes coses, però encara em queda molt de camí», admet el Josep, qui també constata que «no es tracta de fer el que ella fa, sinó de jugar a lo que ella juga».

El seu objectiu, anuncia, és arribar a fer «escultures en moviment, amb vestits i fang». Els tallers de la Natàlia Ferré són periòdics, i al mes de gener en començaran de nous. A les sessions es treballa el modelatge amb terra a partir dels projectes dels alumnes. També es fan monogràfics de retrats o parts del cos, entre altres.