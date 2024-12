Finalitza la restauració i consolidació d'un tram de l'aqüeducte romà del Camp de Mart

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els treballs de restauració i consolidació d'un tram de l'aqüeducte romà del Camp de Mart, han finalitzat després de tres mesos de tasques i han permès alhora, documentar, fotografiar i investigar sobre aquest monument i la seva importància.

Es tracta d’un tram de conducció romana que probablement portava les aigües des de les fonts del riu Gaià fins a Tàrraco. És a dir, un dels aqüeductes que proveïen d’aigua la capital de la Tarraconense. Des d’aquest punt, transcorre per sota la muralla, fins a l’angle nord occidental de la gran plaça de representació del Fòrum Provincial.

Pel que fa al projecte s’ha dut a terme, d’una banda, la consolidació de la base d’aquest tram de l’aqüeducte i la muralla, que es d’uns 31 metres; i per fer-ho possible, s’han retirat els afegits moderns que podien malmetre la interpretació de l’aqüeducte i s’han eliminat i netejat les restes de plantes i arrels. L’obra ha tingut un cost de 40.039,96€ i ha comptat amb el recolzament de la Generalitat de Catalunya per a l’execució d’obres de restauració i consolidació d’immobles de notable valor cultural.