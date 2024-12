El Festival REC arrenca amb estrenes estatals i protagonisme femení

‘La guitarra flamenca de Yerai Cortés’ dirigit per C. TanganaCedida

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Tarragona es prepara avui per rebre projeccions de cinema emergent en el marc del Festival Internacional de Cinema REC, que enguany celebra la seva 24a edició del 4 al 8 de desembre. El festival s’inaugurarà aquest vespre, a partir de les 19.30 h., al Teatre Tarragona amb la preestrena de La guitarra flamenca de Yeray Cortés, el primer llargmetratge dirigit per Antón Álvarez, més conegut com C. Tangana.

Amb una programació que inclou vuit estrenes a Espanya, vuit estrenes a Catalunya, pre-estrenes i diverses pel·lícules amb protagonisme femení, el REC torna a situar Tarragona com a epicentre de la creació cinematogràfica.

Les seccions del festival inclouen la competició oficial Opera Prima, la retrospectiva Cap i Cua dedicada a la directora Mar Coll, i Talent Local, que posa en valor les obres de creadors de la província.

Vermut i patrimoni

També es recuperen espais com Pantalla Tàrraco per a projeccions en llocs patrimonials i les populars Sessions Vermut. Els més petits de casa podran gaudir de projeccions i tallers amb RECXics. Aquest any, el festival tarragoní no només mira al futur del cinema, sinó que continua tenint com a objectiu oferir un espai de debat i col·laboració per a professionals del sector cinematogràfic amb el RECLab, consolidant-se com un punt de trobada clau per a la indústria.

Diferents espais

Les activitats del REC es desplegaran per diversos espais de Tarragona, des de l’Antiga Audiència fins al Teatret del Serrallo, passant pel Museu d’Art Modern i altres ubicacions emblemàtiques. El Festival REC compta amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, així com de la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Tarragona, el Govern d’Espanya, CaixaForum, Acción Cultural Española i Creative Europe Media, que amb la seva implicació reafirmen el seu compromís amb la promoció de la cultura i la creativitat audiovisual a la ciutat de Tarragona.