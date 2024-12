Creen un protocol d’actuació per tractar la incontinència fecal en pacients amb càncer de recte

Publicat per Marta Omella Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Hospital Joan XXIII ha participat en l’elaboració del primer consens sobre la síndrome d’alteració defecatòria en pacients sotmesos a un tractament de càncer de recte. El projecte, anomenat LARScat, ha estat creat per especialistes de 27 centres hospitalaris d’arreu de Catalunya.

El nou protocol d’actuació, va explicar ahir durant la seva presentació el doctor Francesc Feliu, proctòleg especialista de l’Hospital Joan XXIII, s’ha dissenyat per «donar resposta a diverses preguntes», sent aquestes «com es detecta el LARS, com s’avalua, com es tracta, i molt important, com s’informa el pacient».

També té l’objectiu de «treballar diferents aspectes d’aquesta síndrome de forma multidisciplinària» i «generar propostes que puguin ser útils pels pacients tractats en tots els centres de referència per a la cirurgia de recte de Catalunya».

«No tots els centres tenen les mateixes eines terapèutiques i això fa que sigui necessari un consens. A vegades costa arribar-hi, però és un pas important que 27 centres s’hagin posat d’acord», va afirmar Feliu. No obstant això, l’especialista va remarcar que «aquesta no és una ciència exacta. Cada pacient viu la patologia d’una manera diferent i el tractament ha d’adaptar-se a les seves necessitats».

Així i tot, l’objectiu principal sempre és el mateix, millorar la qualitat de vida d’aquest col·lectiu. «Afrontar un càncer és molt dur i, de sobte, quedar amb una incontinència que capgira totes les esferes de la vida, és molt difícil, però d’aquests efectes col·laterals no se’n parla», va apuntar el doctor.

Catalunya és la primera comunitat en l’àmbit estatal en arribar a aquest tipus de consens. «Estem molt orgullosos, creiem que és un bon primer pas, i ens agradaria poder-lo estendre arreu del territori espanyol», va assegurar Feliu.

Un espai de trobada

Actualment, el projecte s’està presentant als diferents centres adscrits. Ahir va ser el torn de l’Hospital Joan XXIII, que ho va fer durant una de les trobades trimestrals que reuneix especialistes amb professionals i pacients del centre, perquè d’aquesta manera puguin compartir experiències i informació sobre la patologia i els seus tractaments.

«Fa uns anys que organitzem aquestes jornades. Són una experiència molt positiva», va afirmar Feliu. «Hi ha molt desconeixement sobre la incontinència fecal. És molt important que els pacients sàpiguen que existeixen tractaments i solucions. Potser no és una solució total, però hi ha maneres de millorar molt la qualitat de vida», va explicar Àngels Roca, presidenta de l’Associació d’Incontinència Anal (ASIA), també present a la presentació del projecte. L’entitat va néixer l’any 2013 per donar suport als pacients, sensibilitzar la societat i promoure la recerca.

Una patologia silenciosa

«Malauradament, encara existeix un tabú molt gran que cal trencar. És una condició que sovint ve acompanyada d’una vergonya molt forta. Et destrueix l’autoestima i té tendència a l’aïllament, la solitud i la depressió», va explicar Roca, que pateix incontinència fecal des de fa 25 anys arran del part del seu últim fill. Malgrat l’estigma social, va apuntar, la patologia és tan comú com la diabetis. De fet, a Espanya, de 2 a 4 milions de persones la pateixen, però només el 30% d’aquests consulten als seus metges.