Vaga a Correus per les condicions laborals: «Estem mentalment esgotats»

Ahir, treballadors de Correus de les oficines del carrer Eivissa van fer una aturada de tres hores per denunciar les condicions laborals que, asseguren, arrosseguen des de fa anys. Segons els empleats, la manca de personal ha provocat una sobrecàrrega de feina «insostenible» que afecta el seu benestar i repercuteix en el servei públic.

«La gent està molt cremada; estem física i mentalment esgotats», afirma Cristina Mesa, representant del Sindicat Independent Professional de Correus i Telègrafs (SiPcte). Actualment, explica, només 26 dels 42 carters previstos per a aquesta oficina cobreixen les necessitats. «És impossible mantenir un servei eficient amb aquesta escassetat. A l’estiu, en alguns moments només érem nou persones per cobrir tota la ciutat», lamenta.

Aquesta situació, comenta, ha provocat un endarreriment greu en la distribució, que sovint afecta notificacions importants com les de caràcter sanitari o judicial. «Molts pensen que no fem bé la nostra feina perquè som uns ganduls, i això és mentida, el que passa és que no donem l’abast», expressa una treballadora que també va participar en l’aturada.

«No podem dedicar ni dos minuts a mirar als ulls de les persones quan els entreguem una notificació. Estem tan desbordats que només podem córrer d’un lloc a un altre. Això no és el servei públic de qualitat que volem oferir», afegeix.

«El que no és normal és tenir treballadors a peu cobrint barris que haurien de fer-se amb moto. Acaben fent el doble de quilòmetres mentre tiren d’un carro que a sobre està fet pols», etziba el Diego, un altre carter de Correus que es va sumar a la vaga. A més, els empleats denuncien que la manca de personal no es deu a baixes puntuals, sinó a la falta de contractacions per substituir jubilacions o cobrir llocs vacants.

Crítiques als sindicats

Molts treballadors també protesten la manca de suport per part dels sindicats majoritaris que, segons Mesa, no vetllen pel bé dels empleats, sinó de l’empresa. «Diuen que denuncien la situació, però a l’hora de la veritat no es mouen. Alguns fins i tot han intentat posar por als treballadors perquè no secundessin la vaga», explica.

L’aturada, que segons la representant va comptar amb la participació de més de la meitat de la plantilla, arriba pocs dies abans de l’arrencada de la temporada festiva, unes dates que preocupen als treballadors pel seu habitual increment del volum de feina. «Les compres per internet cada cop són més freqüents, i la gent espera que entreguem els seus regals, el que és normal. Si no hi ha contractacions aviat, aquest Nadal serà un autèntic caos», adverteix Mesa.

Els treballadors també denuncien altres problemes laborals, com la manca de revisions mèdiques, que asseguren portar dos anys sense poder realitzar-se, o les pressions per complir «objectius inassolibles». «Molts companys han hagut de demanar la baixa per depressió. No podem més», conclou Mesa.