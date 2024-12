Les obres per a urbanitzar les Parcel·les Iborra es retarden fins al juliol del 2025

És un projecte llargament reivindicat que permetrà millorar la qualitat de vida dels veïns de la zona, on ni tan sols hi ha voreres.Gerard Martí

Les obres d’urbanització de les Parcel·les Iborra tenen nova data d’inici. El calendari elaborat per l’Ajuntament de Tarragona preveu que el projecte es liciti entre durant el primer trimestre del 2025 i que s’executi a l’estiu. Concretament, el consistori estima que les màquines puguin començar a treballar el juliol de l’any vinent. Els propietaris de la zona lamenten que s’hagi produït un nou endarreriment d’unes obres que es reclamen des de fa dècades.

«Els veïns més grans recorden que fa més de 30 anys que es va anunciar aquest projecte quan estava l’alcalde Nadal», apunta Enric Casasayas, president de l’Associació Administrativa de Cooperació de les Parcel·les Iborra. «L’Ajuntament ens va comunicar que les obres s’iniciarien abans d’acabar el 2024 o a principis de gener i, l’últim cop que ens vam reunir amb ells, ens van comentar que es retardarien fins després de Setmana Santa de l’any vinent», explica.

Finalment, l’espera s’allargarà uns mesos més, ja que la nova previsió és que els treballs comencin a l’estiu. Casasayas reconeix que la «desesperació» creix entre els veïns per «no saber mai quan serà la definitiva». «Desgasta molt i, des d’un punt de vista vital, és massa dur», afegeix. En aquest sentit, assegura que la situació actual «no permet que els veïns puguin planificar la seva vida». Alguns residents han hagut de marxar perquè no han pogut fer les obres necessàries en els seus habitatges per poder viure-hi.

«Manca de confiança»

Els constants endarreriments en els terminis promesos han generat un problema de «manca de confiança» per part dels propietaris envers l’Ajuntament. Casasayas, però, reconeix que «volem confiar que aquest cop compliran». Els veïns entenen que s’han produït fets, com l’anul·lació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que han obligat a endarrerir el projecte, però critiquen que també hi ha hagut «retards incomprensibles».

El consistori va aprovar inicialment el projecte d’urbanització del Pla d’Actuació 102, que comprèn les Parcel·les Iborra, el juliol del 2022 i ho va fer de forma definitiva el novembre del 2023. Aquesta intervenció llargament reivindicada permetrà millorar la qualitat de vida de la trentena de famílies que viuen actualment en aquest sector. A més, permetrà la construcció de 136 nous habitatges.

L’àmbit de Parcel·les Iborra comprèn una àrea de 56.995 metres quadrats. En aquest sector, es resoldran els problemes urbanístics actuals perquè els residents puguin connectar-se a les xarxes de clavegueram, electricitat, gas i aigua. Actualment, les cases disposen de fosses sèptiques.

«Estem a 200 metres d’un dels barris més nous de la ciutat i sembla que estiguem al Tercer Món», diu Casasayas, qui assegura que el procés per poder tenir fibra òptica és un «viacrucis». La intervenció prevista serà «una injecció de vida en un sector que està en decadència».

Els veïns pagaran 4 MEUR

Els propietaris de Parcel·les Iborra assumiran els 4.189.457,63 euros (sense IVA) que costaran les obres d’urbanització. Aquestes es licitaran conjuntament amb altres dues actuacions fora de l’àmbit del PA 102: la reforma de l’entorn de l’ermita de la Salut i el desenvolupament del sector PMU-13b. En aquest cas, serà l’Ajuntament qui costejarà ambdues actuacions. El pressupost el 2024 inclou dues partides econòmiques que sumen més de 530.000 euros per a aquests projectes.