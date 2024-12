Junts insta el govern a plantejar una proposta «no intervencionista» per a les energètiques

La portaveu de Junts per Catalunya al Congrés, Miriam Nogueras, amb el diputat per Tarragona, Josep Maria Cruset.ACN

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La portaveu del grup de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, ha instat el govern espanyol a plantejar una proposta «no intervencionista» per a les energètiques. Així ho ha afirmat després de reunir-se aquest dimarts amb els directius de l’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT).

Els independentistes han reiterat que el tribut posava en risc les inversions de la indústria al Camp de Tarragona – 1.100 milions a Repsol-. «Tal com estava plantejat era absolutament inassumible des del primer al darrer article», ha assegurat Nogueras. Considera que el fet que fos el Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic qui decidís les inversions era un dels punts per no donar-li suport.

Preguntada sobre com ha de ser l’impost a les energètiques, Nogueras ha respost que la proposta «ha de venir» del govern espanyol. «La proposta que ha vingut és aquest model intervencionista que posa en risc inversions, en aquest cas a Catalunya. Nosaltres defensem els interessos dels catalans», ha etzibat la portaveu de Junts al Congrés. Per Nogueras és l’executiu espanyol qui haurà de posar sobre la taula el nou tribut. «Si és que hi ha alguna altra proposta», ha sostingut.

La portaveu de la formació de Puigdemont ha reiterat que van rebutjar el tribut a les energètiques perquè «no tenia cap mena de recorregut». «Qui havia de decidir en què invertir aquestes inversions estratègiques de les empreses privades és el mateix Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic. Per tant, estem parlant d'un intervencionisme que va molt més enllà de l'aplicació d'un impost», ha insistit. Nogueras també ha assenyalat que es reuniran aquest dimarts amb agents del territori per explicar-los la feina que fan a Madrid.

«Davant de l’absència del PSC a Catalunya, un partit que tanca files amb el PSOE, nosaltres preferim tancar files amb Catalunya, amb el país. El missatge que volen donar als tarragonins és que Junts hi és i hi som», ha dit. Així mateix, el diputat per Tarragona, Josep Maria Cruset, ha recordat que l’acord assolit fa dues setmanes al Congrés «consolida» millores per a la demarcació. «L’eliminació de l'impost energètic, i per tant la consolidació de les inversions per valor de 1.200 milions d'euros en el nostre territori, la preservació dels llocs de treball i la factura que paguem als ciutadans en l'àmbit energètic, és un dels pilars que hem aconseguit», ha indicat, entre altres «beneficis».