Embarquen dos iots de luxe a Tarragona amb rumb a Dubai

El Port de Tarragona va embarcar dos iots de 48 i 58 tones al vaixell de càrrega Caspian Harmony amb destinació el Port Rashid de Dubai. L’operativa va comptar amb la participació d’un equip de submarinistes per tal de realitzar la maniobra de trincatges dels iots.

El Moll d’Aragó va ser l’escenari on el Caspian Harmony va atracar i on l’empresa Euroports embarcava els dos iots. Les operacions van començar el 27 de novembre, amb la càrrega de quatre tancs a la bodega del vaixell. A continuació, es va dur a terme la càrrega dels dos iots que van ser carregats a la coberta del vaixell mitjançant les grues integrades a la mateixa embarcació. Els iots van ser embarcats pel costat del mar, garantint la màxima seguretat i eficiència durant el procés.

Imatge del 'Caspian Harmony'.Port de Tarragona

Un aspecte rellevant de la planificació és l’execució de treballs tècnics complementaris, van ser les soldadures i trincatges, per assegurar que els iots es mantiguéssin estables durant el viatge. Per aquestes tasques es va disposar d’un equip de submarinistes que des de l’aigua van fer aquests treballs. Aquestes tasques són crucials en aquest tipus d’operacions, ja que els iots es transporten fins al seu destí final, el Port Rashid de Dubai, travessant una ruta marítima de milers de quilòmetres.

Els dos iots que es van carregar van ser el Riva 66’ , un model amb unes dimensions de 21 metres de llargada, 5 d’amplada i 7 d’alçada, té un pes aproximat de 48 tones. Mentre que el Mangusta 80’ és el més gran dels dos amb una llargada superior, de 24 metres, una amplada de 5 metres i una alçada de 6 metres, aquest iot té un pes de 58 tones.

Càrregues especials

El Port de Tarragona compta amb un alt coneixement en càrregues d’aquest tipus, disposa de grans professionals de l’estiba molt qualificats gràcies a l’especialització dels que hi treballen.

També cal sumar-hi esplanades a l'aire lliure que faciliten l'embarcament directe des del moll, així com àmplies àrees operacionals. Amb grans zones disponibles per aquest tipus d’operatives, rampes RO-RO i una excel·lent accessibilitat terrestre i ferroviària amb calats de 16 metres de fondària permeten l'atracada d’embarcacions especials preparades per a transportar grans càrregues.