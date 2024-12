Els veïns dels Cossis de Tarragona paralitzen la concessió de Mas Rosselló

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

Els veïns de la zona dels Cossis de Tarragona han suspès provisionalment el procés de licitació i concessió de Mas Rosselló. Una cinquantena de residents van presentar la setmana passada una al·legació al procés davant l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana i l’alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, ha decidit paralitzar la licitació fins que l’al·legació es resolgui.

«Creiem que el cànon econòmic que s’exigeix, d’uns 6.000 euros anuals i una inversió inicial de 200.000 euros no és viable i que això provocarà que els concessionaris optin per actuacions que no es contemplen als plecs, com la música en directe», explica Angela Amador, veïna del passeig Marítim i impulsora de l’al·legació.

Amador qüestiona els criteris utilitzats per l’Ajuntament a l’hora de calcular aquest cànon, així com les «garanties» que s’exigeixen als concessionaris per a «evitar que l’activitat de restauració es converteixi en un negoci d’oci nocturn». «No li sortirien els comptes ni al Bulli», diu Amador.

El permís tret a licitació és per vint anys. El concurs públic es va publicar el passat novembre i el termini per a presentar ofertes acabava ahir. Aquestes ofertes han d’incloure els treballs de rehabilitació de l’edifici. A més, el consistori tarragoní demana als interessats que s’inverteixi en millores a nivell d’accessibilitat i disseny de l’edifici, així com d’estalvi d’energia del mateix.

«Com a ciutadans de Tarragona tenim un Bé perquè la ciutat l’exploti i no hi podem accedir. Aquest establiment hauria de ser un berenador que donés servei a la gent que visita el parc, però això no passa», considera Amador. La finca de propietat municipal té una superfície de 3.600 m2 i es tracta d’una antiga masia catalana. El recinte disposa d’un aparcament que té capacitat per a una seixantena de vehicles.

En l’al·legació presentada, els veïns dels Cossis demanen revisar els criteris econòmics i de viabilitat de la concessió, per a «garantir que les activitats autoritzades respectin la normativa i no generin molèsties als veïns».

Es queixen del soroll

«Hi ha moltes nits a l’estiu que no podem dormir i els residents estem cansats d’aguantar-ho», rebla Amador. Els veïns també assenyalen a l’establiment situat on hi havia el Limboo. «Tenen altaveus a la terrassa i això no està permès. Estem recopilant informació i presentarem una queixa formal. Estem farts», expressa Amador.

La previsió inicial amb la que treballava l’Ajuntament era que durant el segon trimestre de l’any vinent ja entri en vigor la nova concessió a Mas Rosselló. Ara, el consistori té la pilota sobre la seva teulada i haurà de donar resposta a l’al·legació veïnal i decidir si tirar endavant o no amb el concurs públic.