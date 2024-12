Denunciat per copiar a l'examen de recuperació de punts del permís de conduir a Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra del Grup de Recerca i Documentació (GRD) pertanyents a l'Àrea Regional de Trànsit de la Regió Policial Camp de Tarragona van denunciar ahir a aquesta ciutat un home de 46 anys, per utilitzar dispositius d’intercomunicació no autoritzats a les proves per recuperar l’autorització administrativa per conduir.

Els fets van passar ahir el matí durant la prova escrita, a Tarragona, quan els mossos el van sorprendre amb un telèfon mòbil ocult en una motxilla i un petit auricular a l’orella. D'aquesta manera, una segona persona, podia veure l'examen i facilitar-li les respostes a l'examinat.

Els agents que controlen les proves van observar un comportament estrany atès que l’alumne no havia fet cas de les indicacions del funcionari encarregat de supervisar l’examen, de deixar la motxilla a un altre lloc.

En l’escorcoll posterior, van comprovar que l’home va omplir la motxilla amb diversos pantalons texans per tal de donar-li forma i volum. A més, va fer un petit orifici a través del qual la càmera d’un telèfon mòbil apuntava cap a l’examen.

Per tal de garantir la comunicació des de l’exterior amb l’auricular que duia amagat dins de l’orella, els mossos van trobar-li a la cartera un emissor en forma de targeta bancària. Per tot plegat l'home va ser denunciat per fer un ús fraudulent d'un dispositiu d’intercomunicació en les proves per recuperar el permís de conduir.

Es dona la circumstància que l’examinat va ser denunciat el passat 10 de juny a Hospitalet de Llobregat per conduir un vehicle sense permís per pèrdua de vigència per punts. Aquesta denúncia es va afegir a una altra que ja tenia del 21 d’octubre de l’any 2022 a la ciutat de Barcelona.

L'infractor s’enfronta a una sanció econòmica de 500 euros així com no poder presentar-se a les proves per obtenir l’autorització administrativa per conduir en el termini de sis mesos.

Cal recordar que els Mossos d’Esquadra en col·laboració amb la Prefectura Provincial de Trànsit mantenen una vigilància activa sobre aquest tipus de proves per a l’obtenció del permís o la recuperació total dels punts que hi té associats.