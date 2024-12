Rozalén presentarà el seu últim disc 'El Abrazo' a Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Rozalén, una de les veus més destacades del pop i de la cançó d'autor en castellà, actuarà a Tarragona el pròxim 2 d’agost. Ho farà al Teatre Auditori del Camp de Mart dins la programació d’Estiu Tarragona Cultura.

Després de l'èxit d'himnes com La Puerta Violeta i Vivir, Rozalén porta a la ciutat el seu últim àlbum El Abrazo. En aquest recent projecte, l'artista ofereix una proposta fresca que fusiona melodies pop amb tocs d'arrel que homenatgen tant la tradició musical espanyola com a la llatinoamericana.

Tant la conselleria de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona, com la cantant, amb aquest concert refermen el seu compromís amb la inclusivitat, oferint una experiència accessible per a tots, interpretant les cançons en directe en llengua de signes al costat de Beatriz Romero, que l’acompanyarà com en altres actuacions. Excepcionalment, a Tarragona també oferirà el concert al Teatre Auditori del Camp de Mart amb mesures accessibles de sobretitulació, motxilles vibratòries, bucle magnètic i so de sala amplificat.

Amb una carrera consolidada i una connexió indestructible, Rozalén és una de les principals veus de la nova cançó d'autor. Amb cinc treballs editats, ha captivat a públic i crítica a parts iguals. En el seu haver acumula distincions tan importants com tres Discos d'Or, tres de Platí, un Goya, el Premi Nacional de Músiques Actuals 2021, tres nominacions als Latin Grammy o la Placa al Mèrit Professional de Castella-la Manxa.

Rozalén és una de les artistes de major èxit en directe, congregant a milers de seguidors en cadascun dels seus concerts.

Les entrades es podran adquirir a partir d’aquest dimarts mateix 3 de desembre a les 11 h a les taquilles del Teatre Tarragona dins del seu horari habitual i a través del web entrades.tarragona.cat.