La propietat dels baixos de la Font dels Lleons, obligada a treure l’aigua i a estabilitzar el pàrquing

Publicat per Carlos Domènech Goñi Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

La propietat del soterrani que amaga les restes de la Font dels Lleons està obligada a treure l’aigua de la finca i a estabilitzar les terres de l’aparcament exterior, limítrof als terrenys. Així ho determinen les mesures cautelars imposades per part de l’Ajuntament de Tarragona després de les darreres inspeccions realitzades pels tècnics.

«Aquestes accions són crucials per a evitar possibles danys en l’edifici i protegir l’estabilitat de l’entorn», assegura l’informe municipal al qual ha tingut accés Diari Més. Les demandes encara no s’han complert, però des de la propietat asseguren que «col·laborarem en tot el necessari amb l’Ajuntament i la Generalitat». Per altra banda, la font encara no s’ha inspeccionat i es desconeix el seu estat de conservació.

El passat 13 de novembre, amb les comarques tarragonines en alerta per l’arribada de la DANA, tècnics municipals van desplaçar-se fins a l’edifici ubicat entre els carrers Eivissa i Pere Martell. L’objectiu era inspeccionar les restes de la Font dels Lleons, així com l’edifici construït a sobre, per tal de valorar la possible afectació de les obres realitzades en el soterrani.

«L’accés a la Font dels Lleons, zona de la intervenció, no ens és permès malgrat el requeriment municipal», es desprèn de l’informe. A la inspecció hi van assistir veïns i l’administrador de finques, però cap representant de la propietat.

De fet, amb caràcter previ a la inspecció, la propietat ja va comunicar al Departament de Disciplina, encarregat de les inspeccions, que negaria l’accés als tècnics. Tot i això, cal recordar que a causa de les restriccions de mobilitat decretades per la Generalitat, es facilitava un dia hàbil més per a tots els tràmits relacionats amb l’administració.

Mesures cautelars

Els tècnics van comprovar des de l’exterior que les mesures cautelars ordenades a la propietat dels baixos de l’edifici no s’han executat. «La propietat està obligada a realitzar aquestes accions, que inclouen, l’estabilització provisional de la plataforma de terres de l’aparcament i l’ús de mecanismes per extreure l’aigua acumulada», recorden en l’informe municipal.

Per altra banda, la tramitació de la llicència per a finalitzar les obres als baixos continua pendent de la presentació de la documentació relacionada amb el control arqueològic. Fins que això no es presenti, les obres iniciades fa mesos i paralitzades per l’administració no es podran acabar.

Esquerdes a l’edifici

Donat que els tècnics no van poder accedir als baixos de l’edifici, la inspecció de les restes no es va realitzar i les comprovacions es van haver de centrar en les esquerdes de la façana i dels pisos. El veïnat havia denunciat aparició d’esquerdes després de les obres realitzades als baixos.

«No es poden extreure conclusions definitives sobre les causes o evolució d’aquestes esquerdes, fins a una valoració més precisa», s’indica en l’informe. Per això, s’ha instat a la comunitat de propietaris a contractar un peritatge independent que permeti avaluar l’activitat de les patologies i identificar-ne les causes reals.

Sobre les esquerdes a la façana, els tècnics han determinat que, «a priori, semblen causades per altres motius aliens a les obres». Des de la comunitat de propietaris s’hauran de posar mesures cautelars per a evitar despreniments i s’hauran de reparar.