Perdonen 39.000 euros a un tarragoní que havia avalat el lloguer d’una casa a la seva exdona

El Jutjat Mercantil número 1 de Tarragona ha perdonat un deute de 39.042,40 euros a un veí de la ciutat que es va veure endeutat perquè la seva exdona va deixar de pagar el lloguer d’un habitatge que ell havia avalat a Oviedo i, per tant, li van reclamar tot el que se li devia al llogater. En aquest sentit, el jutge exonera del passiu insatisfet pel client de Bergadà Abogados, despatx especialitzat en Dret concursal, gràcies a la Llei de la Segona Oportunitat.

Els fets es remunten a l’any 2018, quan l’exdona es va posar en contacte amb el tarragoní per demanar-li ajuda a l’hora de contractar el lloguer d’un habitatge, ja que tenia abandonar la que residia. «Em va trucar i em va demanar ajuda per buscar un pis de lloguer. A més, també em va dir que com ella no tenia nòmina si li podia fer el favor firmar l’aval. Jo pensava que només seria per a un any i vaig confiar en la seva bona fe», comenta l’home.

La sorpresa va arribar el 2022, «quan vaig rebre una demanda judicial perquè ella havia estat sense pagar el lloguer durant quatre anys i en ser jo l’avalador em reclamaven a mi les quantitats pendents», expressa el veí. Fins i tot, afegeix que «jo no sabia com afrontar aquesta situació. De fet, l’esmentat aval es va anar renovant automàticament, de la mateixa manera que el contracte de lloguer de l’habitatge, sense que jo tingués coneixement». Així mateix, assegura que la seva exdona li «va ocultar tota la situació».

Això va provocar un endeutament que va derivar en una reclamació judicial del deute cap a l’home. D’aquesta manera, es va veure immers en una situació aliena a la seva gestió financera. «Des d’aleshores l’he passat fatal, ja que tinc 54 anys vaig començar a veure perillar la meva futura jubilació. Tampoc no tenia el cap centrat en el treball i el no tenir ingressos regulars per la meva professió no em va començar també a afectar», explica el tarragoní.

A tot això, va caldre sumar-li despeses de manteniment actuals. Per això, per fer front als pagaments mensuals una vegada reduïda la seva nòmina pels embargaments, es va veure obligat a recórrer a targetes de crèdit, una solució temporal per cobrir les seves necessitats financeres immediates, però que li podien passar factura en un futur a causa de la discontinuïtat del seu treball, en el muntatge i manteniment d’instal·lacions industrials i petrolíferes, i el deute que se li reclamava.

Per la seua part, l’advocada que ha portat el cas i sòcia fundadora de Bergadà Abogados, Marta Bergadà, indica que «són moltes les persones que es troben en una situació similar en ser avaladores. Per això, cal anar molt amb compte amb el que es firma i estar molt ben assessorat».

Va ser al principi d’any quan l’home va escoltar per primera vegada la Llei de la Segona Oportunitat en boca d’un amic. El client es va posar en contacte amb Bergadà Abogados i van iniciar el corresponent procediment. Recentment, el Jutjat Mercantil número 1 de Tarragona ha decidit perdonar a l’home un deute de 39.042,40 euros.