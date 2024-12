L'Ajuntament de Tarragona licitarà les obres del nou Skatepark del Miracle el primer trimestre del 2025

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona preveu licitar les obres per a construir el nou Skatepark al Miracle el primer trimestre de l’any vinent. D’aquesta forma, el consistori vol desencallar un projecte que fa anys que està sobre la taula de la conselleria d’Esports. La redacció del projecte es va impulsar en l’anterior mandat municipal, amb ERC al capdavant.

L’espai esportiu es va dissenyar comptant amb la participació de les entitats i persones del col·lectiu skate de la ciutat i el projecte final va estar enllestit setmanes abans de les eleccions municipals. «Fa un any i mig que es va entregar el projecte, que compleix amb tots els requisits, i no entenem com s’ha trigat gairebé dos anys a treure la licitació», expressa Antonio Cardoso, president del Club Skateboard Tarragona.

El consistori té reservats 200.000 euros per a construir l’espai i actualment s’està treballant en la redacció del plec de condicions del concurs públic. «Esperem que així sigui perquè estem desesperats. Les previsions inicials eren que estigués enllestit per aquesta Santa Tecla i tot s’ha acabat allargant molt. Lamentem que encara no ens hem pogut reunir amb el conseller Mario Soler», exposa Cardoso.

Fonts municipals asseguren que el projecte «és una de les prioritats» de Tarragona Esports i que «s’emmarca en la resta de projectes de creació i millora d’instal·lacions esportives a la ciutat».

1.350 m2

El projecte contempla una superfície patinable de 1.350 metres quadrats amb diferents rampes i plans inclinats, voreres com les que hi ha al MACBA o a la plaça de Sants de Barcelona, plataformes baixes, piràmides i desnivells amb raïls.

D’altra banda, es respectarà el caràcter d’espai verd d’aquest lloc públic de titularitat municipal. Així, es mantindran tots els arbres i la vegetació arbustiva, així com les roques gegants de diferents granits, característiques del paisatge del parc.

«Creiem que és un espai molt important per la ciutat i per totes les persones que ens dediquem a aquest esport», apunta Cardoso. Segons el president, la pràctica del skate es troba en auge i això també es demostra amb altres espais que s’estan projectant als municipis del voltant.

«En els últims anys s’ha fet Skateparks a Reus o a Salou, per exemple. I s’hi han invertit quantitats molt superiors. Al final, per una capital de província, creiem que el projecte que tenim entre mans és de mínims», diu Cardoso. L’únic parc de lliscament que hi ha actualment a la ciutat està situat al Parc Francolí.

L’Ajuntament de Reus va destinar gairebé un milió d’euros en el nou Skatepark al carrer de la Ginesta i l’Ajuntament de Salou es va gastar 300.000 euros per la remodelació de l’espai, al carrer Tarragona.