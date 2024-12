L'Arquebisbat de Tarragona es digitalitza i explica el significat de l'Advent a YouTube

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Arquebisbat de Tarragona s'ha digitalitzat i ha explicat, a través del seu canal de YouTube, el significat de l'Advent. De fet, mossèn Joan Àguila Chavero, provicari general per a la Pastoral, remarca la idea «d'estar en alerta amb tots els detalls i tenir el cap ben alt», perquè assegura, «el senyor arribarà».

«Aquesta alerta la podem interpretar des de la perspectiva de la por o de la precaució, perquè no ens passi res de dolent, però jo crec que l'hem d'interpretar des de l'esperança. El senyor vindrà i ho farà per a salvar-nos i, per això, ens podrem mantenir drets davant de la seva presència. Aprofiteu aquest advent, però sobretot, esteu en alerta», explica Chavero.