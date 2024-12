L’Ajuntament de Tarragona expropia 4 finques a la zona del futur districte tecnològic

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona avança en gestions i tràmits del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i el consegüent districte tecnològic que es preveu a la zona de Francolí. Un exemple és l’expropiació de quatre finques al passeig Independència, que la Junta de Govern Local va aprovar recentment.

Són finques qualificades per les Normes de Planejament Urbanístic com a espais lliures d’ús públic a obtenir pel sistema d’expropiació, i sistema viari, sense que estiguin inclosos, als efectes de la seva gestió, en cap polígon d’actuació ni sector de planejament urbanístic.

«Es tracta, doncs, d’expropiacions derivades del planejament urbanístic, que han demanat els propietaris, i que l’Ajuntament ha de dur a terme obligatòriament», explica Nacho García, conseller d’Urbanisme i Domini Públic.

Preu fixat

L’Ajuntament ha acceptat i aprovat el preu just fixat pel Jurat d’Expropiació de Catalunya. Aquesta tarifa estaria entre el milió i milió i mig d’euros. «Actualment, no hi ha un projecte definit per aquestes finques, però cal tenir en compte que formen part d’una de les àrees de major transformació del pròxim POUM, la façana del Francolí, que inclou la zona de Tabacalera i el nou districte innovador als terrenys de la CLH», indica García.

En aquesta zona, ja es va efectuar una operació semblant amb un solar on hi havia dos magatzems per a ampliar el pàrquing de la Tabacalera. Segons les previsions de l’estudi del districte tecnològic, el 40% de la superfície es destinaria a habitatge, un altre 40% a activitat econòmica i el 20% restant a l’espai públic, on també es crearien equipaments públics, elements claus per dinamitzar el barri.

L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, va avançar poques setmanes enrere que es treballarà de forma paral·lela per aprovar el futur POUM i engegar el projecte del futur districte tecnològic durant el primer semestre de l’any vinent.

Altres finques

Més enllà, l’Ajuntament de Tarragona també preveu expropiar altres finques en altres indrets de la ciutat. Així, el consistori té previst expropiar el número 8 del passeig Torroja. Tot i que en un principi es va xifrar en 1,6 milions d’euros, finalment es va aconseguir rebaixar fins als 1,2. D’altra banda, es destinaran 600.000 euros a l’expropiació del número 15 del camí de l’Ermita de la Salut.

L’any passat, ja es va procedir a expropiar la finca ubicada al número 17 d’aquesta mateixa via per a fer-hi una zona verda i transitable.