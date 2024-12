Controlen el vol de drons durant l’espectacle pels 25 anys de Tàrraco com a Patrimoni Mundial

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Tarragona i els Mossos d'Esquadra van desplegar un dispositiu conjunt amb l'objectiu de prevenir el vol de drons no autoritzats a la ciutat durant la celebració del 25è aniversari de la declaració del conjunt arqueològic de Tàrraco com a Patrimoni Mundial per la Unesco.

Efectius del Grup de Seguretat aèria dels Mossos d’Esquadra i de la Unitat de drons de la Guàrdia Urbana (UDRON) van realitzar controls de l’espai aeri en diferents punts estratègics amb l’objectiu de garantir la seguretat dels assistents i el bon desenvolupament de l’espectacle de drons que es va portar a terme el dissabte passat.

En el dispositiu es van utilitzar equips de detecció especialitzats per a identificar possibles vols il·legals i poder neutralitzar les possibles amenaces.