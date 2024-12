Comencen les obres del futur Parc del Port, que s'allargaran 12 mesos

Una màquina duent a terme els primers treballs per construir el Parc del Port.Port de Tarragona

Les obres per a la construcció del nou Parc del Port han començat aquest dies amb treballs de pavimentació i redirecció del trànsit rodat. El futur Parc del Port transformarà l'entorn de les seus de l’Autoritat Portuària de Tarragona (APT) en un gran espai verd, accessible i sostenible. Amb un pressupost total de 3,25 milions d'euros (IVA inclòs), el projecte té una durada prevista de dotze mesos i està dividit en tres fases constructives.

L’Autoritat Portuària de Tarragona ha iniciat aquest mes de novembre les obres del nou Parc del Port, una actuació per a la reordenació urbanística de l’entorn de les seus administrativa i institucional amb l’objectiu de crear un nou gran parc verd que afavoreixi una mobilitat més sostenible en aquest indret de la ciutat. Els primers treballs han consistit la retirada de ciment i asfalt en la zona propera a les vies del tren i en la reordenació del trànsit de vehicles per poder entomar la primera de les tres fases de construcció.

El nou Parc del Port neix amb l'objectiu d'obrir el port a la ciutat, creant una connexió directa entre Tarragona i el mar. Amb una superfície de 30.000 m2, el parc transformarà els voltants dels edificis de l'Autoritat Portuària de Tarragona (APT), creant la nova Plaça de l'APT, transformant el passeig del Rellotge del Port i el Km 0 a la vora del mar. El projecte també preveu la construcció d'una gran escalinata en el mur del dic de Llevant per a connectar el moll de Costa amb la futura plaça de l'APT.

Projecte per fases

El projecte es durà a terme en tres fases diferents per tal d’interferir el mínim possible en el dia a dia dels treballadors de l’APT i de les empreses, establiments i entitats dels voltants. Aquesta planificació de les tres fases assegura sempre el pas de persones pel passeig de l’escullera o km0, el pas de vehicles per la circumval·lació de la costa i accés a l’aparcament dels tendals i al vial del passeig de l’escullera o Km0, i el normal desenvolupament dels autobusos de la EMT. A més a més, s’ha procurat que la reducció de les places d’estacionament no regulat sigui gradual, fins a la seva completa desaparició en juny de 2025.

Des d’aquest mes de novembre fins a març de 2025, la primera fases comptarà amb actuacions que no comportaran una alteració a la circulació ni en l’ús de les places d’estacionament actuals. Les actuacions es centraran en la modificació del vial de vehicles actual que circumval·la la costa.

La fase 2, que va del març del proper any fins al juny, afectarà al vial del rellotge i el vial de mar. Les obres actuaran directament sobre el vial de mar, adequant-lo a la funcionalitat futura de doble sentit de circulació. Això comportarà el tall de circulació per aquest vial i l’eliminació permanent de les places d’aparcament. El desviament provisional de circulació de vehicles es farà pel vial del rellotge, que passarà a doble sentit eliminant l’aparcament en línia, però conservant l’aparcament en bateria. L’eliminació d’aquestes d’estacionament no regulat serà permanent.

Finalment, la fase 3 es desenvoluparà del juny al novembre de 2025 aproximadament. En aquesta es transformarà tot els voltants de les oficines de l’APT en un gran parc per al pas i gaudi de les persones, eliminant la circulació de vehicles del vial del rellotge així com de davant de la seu de l’APT i la rotonda del rellotge de sol. El pas de vehicles quedarà limitat als dos vials construïts en les fases 1 i 2 que interconnecten en forma de «T». En aquesta fase també s’obrirà una gran escalinata que permetrà connectar l’Escala Reial amb el Parc del Port. En aquesta fase s’eliminaran les places d’aparcament no regulades restants al vial del rellotge i les places reservades a visites i d’aparcament de motos de davant les oficines de l’APT. El rellotge de sol serà reubicat a la plaça davant del Tinglado 1 al Moll de Costa.

Un refugi climàtic

El Parc del Port es convertirà en un autèntic refugi climàtic a la ciutat. La plantació d'espècies autòctones resistents al clima i la creació de sistemes de drenatge sostenible per a gestionar l'aigua de pluja ajudaran a mitigar els efectes del canvi climàtic. La reforma d'aquest espai augmentarà les zones verdes en un 64%, passant dels 7.000 m2 actuals als 11.500 m2 un cop finalitzades les obres. Aquesta transformació permetrà fomentar la biodiversitat urbana i crear un paisatge més verd i agradable per a la ciutadania.

El Parc del Port serà un espai per a les persones, on es podran realitzar activitats culturals, lúdiques i esportives. El projecte vol contribuir a millorar el benestar i la salut de la ciutadania, oferint un espai verd i saludable on gaudir del temps lliure.

El parc serà un espai pensat per a vianants i bicicletes, amb una reducció significativa del trànsit rodat. Per aconseguir-ho, es simplificarà l'estructura del sistema viari actual, pacificant els vials i donant prioritat als vianants i ciclistes.

La reorganització dels aparcaments és un altre aspecte clau del projecte. Es reduiran en un nombre considerable de places d'aparcament per a vehicles privats. Aquesta mesura busca desincentivar l'ús del vehicle privat i afavorir l'ús de mitjans de transport més sostenibles.