'Tardeo', berenar romà i espectacle de drons: Tarragona celebra 25 anys com a ciutat Patrimoni

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Tarragona, a través del Patronat de Turisme i la conselleria de Patrimoni, dona avui el tret de sortida a les celebracions pel 25è aniversari de la declaració del conjunt arqueològic de Tàrraco com a Patrimoni Mundial de la Humanitat per la UNESCO. L’acte central serà un xou de 220 drons que tindrà lloc al cel de la platja del Miracle aquesta tarda, a partir de les 19.30 hores.

Els esdeveniments començaran a les 17.30 h amb un tardeo musical al passeig Marítim Rafael Casanova, tallat al trànsit per a l’ocasió. Tres DJ animaran el públic amb música que abastarà des del 1999 fins a l’actualitat: Dijeila (hits del 1999 al 2006), DJ Lupo (2007-2014) i DJ Rayo (2015-2024).

Berenar romà per a tots els assistents

A les 18.00 h, es repartiran entre els assistents 3.000 racions d’un berenar romà especialment ideat per a aquesta celebració. El menú inclourà torrades de pa romà, banyades amb xocolata, oli DOP Siurana i sal, elaborades pel Gremi de Forners i el Gremi de Pastissers.

Aquestes torrades s’han inspirat en receptes antigues documentades de Pompeia i simbolitzen un vincle entre el patrimoni culinari i històric. En total, es prepararan 9.000 torrades amb 260 barres de pa, 40 kg de xocolata i 50 litres d’oli verge extra.

Un espectacle de drons

El gran moment de la jornada serà a les 19.30 h, amb un espectacle de drons d’última generació que il·luminarà el cel de Tarragona. Els 220 drons dibuixaran figures emblemàtiques de la ciutat i d’altres ciutats Patrimoni de la Humanitat, com també motius decoratius exclusius per a l’ocasió. Aquesta activitat ha estat produïda pel Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad d’Espanya i personalitzada per Tarragona.

Un mapping femení per cloure la jornada

La jornada finalitzarà a les 21.00 h amb un mapping a les parets del Circ romà de la plaça UNESCO. Creat per dones artistes, el mapping s’inspira en les gladiadores romanes i en la força femenina, en col·laboració amb el Mèdol Centre d'Arts Contemporànies i el festival Jardí Digital.