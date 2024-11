Maria Grau, nova subprefecta de La Sang a Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Divendres a la nit Maria Grau va ser escollida subprefecta de La Sang en una ajustada votació, obtenint 118 vots front als 110 del seu oponent, Ramón Mullerat. Un total de 233 congregants van participar en la votació, de les quals cinc vots van ser en blanc. Grau serà la primera dona en la història que presidirà la congregació de La Sang

Grau, de 36 anys, és regenta a la Part Alta de Tarragona i tinenta d’alcalde a l’Ajuntament d’Els Pallaresos. Es va unir a La Sang l’any 2016, quan va començar a formar part de l’equip d’arrenglaradors.

Originalment, La Sang no permetia l’entrada de dones, així que Grau va formar part de La Soledat abans de poder integrar-se a la congregació. El 2020, després de la renovació dels estatuts, va entrar a la junta com a secretària sota la direcció de Rafa Pintado.

Grau substitueix a Ramón Mullerat, qui representava una línia més continuista dins de la congregació. Mullerat, un històric membre de La Sang, va perdre les eleccions per un marge molt estret.

Les eleccions, que es van celebrar finalment ahir després d’un ajornament obligat per irregularitats en el procés electoral i acusacions entre els candidats, van ser supervisades per l’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, qui va designar un advocat per assegurar la transparència del procés.