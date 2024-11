Tarragona comptabilitza 91 persones sense llar, gairebé el doble que fa set anys

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

El sensellarisme és un problema global que està en augment a moltes ciutats. A Tarragona, el nombre de persones que viuen al carrer pràcticament s’ha doblat en set anys. L’Ajuntament de Tarragona va dur a terme un recompte per primera vegada el 2017 i se’n van comptabilitzar 47. Enguany, se n’han registrat 91. La portaveu del govern municipal, Sandra Ramos, mostrava ahir la seva preocupació pels resultats obtinguts, tot i que reconeixia que «aquest increment era esperat», ja que és «una tendència generalitzada a tot arreu». No obstant això, assegurava que «fa temps» que treballen per «pal·liar aquesta situació».

Una setantena de persones van participar en la cinquena edició del recompte impulsat per l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST) i la xarxa d’Atenció Integral a les Persones Sense Llar de Tarragona. Voluntaris i coordinadors, juntament amb unitats de la Guàrdia Urbana, Protecció Civil i la Creu Roja; van recórrer els carrers de la ciutat a la cerca de sensesostres. També hi van participar les conselleres Cecilia Magini i Sonia Orts.

Es van observar 71 persones dormint al ras, dels quals 44 eren homes i 5 dones. No es va poder identificar el sexe de la resta. Per zones, 39 estaven a la Part Alta, 29 a la Part Baixa i 3 a Ponent. A banda, també hi havia 20 persones allotjades a l’alberg de la Fundació Bonanit, entitat amb la qual l’Ajuntament té signat un conveni de col·laboració. Així doncs, en total, es van localitzar 91 individus en situació de sensellarisme, tot i que se sospita que la xifra real podria arribar fins al centenar.

En el recompte que es va realitzar l’any passat, se’n van comptabilitzar 79, 12 menys que aquest dimecres. El 2021, es va registrar un descens (58) respecte al 2019, quan se’n van localitzar 70. «El recompte ens permet saber quin és l’estat i la quantitat de persones que viuen sensesostre, obtenir una radiografia de les persones que pernocten al carrer i fer-nos una idea de l’abast de la problemàtica per trobar respostes transversals», explicava Cecilia Magini, consellera de Serveis Socials i presidenta de l’IMSST.

El pla d’abordatge, prioritat

En resposta als resultats reflectits en accions com el recompte d’aquesta setmana, des de l’IMSTT es continua desplegant com una prioritat el pla d’abordatge del sensellarisme a Tarragona. La consellera Ramos avançava que la setmana que ve es posaran en marxa els tres nous pisos de transició previstos per a persones sense sostre. Aquests habitatges se sumen als dos que ja tenia el consistori, que preveu incorporar-ne dos més el 2025.

«Som la primera ciutat de Catalunya que ha signat, a través d’SMHAUSA, un conveni amb l’Agència de l’Habitatge per a la cessió de pisos per treballar el sensellarisme», assenyalava la portaveu del govern municipal. Gràcies a aquest acord, s’activaran aquests nous habitatges de tres places: un al barri de Bonavista per a persones joves, un altre a Torreforta per a homes i un darrer a Sant Pere i Sant Pau per a dones.

«Fa temps que treballem per posar solució a aquesta situació sabent que no depèn només de l’Ajuntament», apuntava la consellera, qui demanava «la col·laboració d’altres institucions». Així, instava el Departament de Salut de la Generalitat a treballar en «la detecció i actuació amb casos de problemes de salut mental».

Pendents de les 14 places que es guanyaran amb el nou SAI-MAR L’Ajuntament activarà pròximament un nou recurs residencial per a persones sense llar. Es tracta del Servei d’Atenció (SAI-MAR) que es posarà en marxa al carrer del mar, un edifici de dues plantes amb 14 places. No només serà un espai on poder dormir sinó que els residents derivats per l’IMSST comptaran amb l’acompanyament per part de professionals que els ajudaran en aquest procés de transició per sortir de la seva situació actual sense recursos.