Persecució temerària per la T-11 a Tarragona després de fugir d’un control dels Mossos

Els Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit de la Regió Policial Camp de Tarragona van detenir ahir al migdia a Tarragona dos homes de 26 i 39 anys, per fugir a gran velocitat d’un control de trànsit. Els fets van tenir lloc pels volts de les 12.00 hores al quilòmetre 12,5 de la carretera T-11 en sentit Tarragona, durant un control policial degudament senyalitzat i amb diverses patrulles policials

Al conductor se li atribueix un delicte contra la seguretat del trànsit per circular sense permís de conduir, així com també un altre de conducció temerària, originar un greu risc per a la circulació, falsificació de document públic i atemptat als agents de l’autoritat. De la seva banda, l’acompanyant, va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte de resistència i desobediència.

Durant el control policial a la T-11, un vehicle es va aproximar a gran velocitat i sobtadament va frenar per tot seguit recular i fugir del lloc. La maniobra va generar una situació de risc per a la resta de vehicles i especialment per als agents que van tractar d’impedir-ho.

El vehicle es va dirigir fins a l’autovia A-7 en sentit Barcelona, fent ziga-zagues i altres infraccions que novament van posar en perill la integritat de la resta d’usuaris de la via i els agents que el perseguien. Finalment quan una patrulla el va poder interceptar frontalment a l’autovia A-27 en sentit Montblanc, el conductor va fugir corrents en direcció als accessos al port.

L’acompanyant va ser detingut immediatament, mentre que el conductor, es va llençar per un terraplè amb l’objectiu d’amagar-se entre la vegetació. Quan va ser localitzat va oposar una forta resistència i va agredir violentament els agents que el van acabar detenint.

L’home no disposava de permís de conduir, però els mossos van trobar-li un permís pertanyent a un país extracomunitari, el qual va resultar ser una falsificació.

Està previst que ambdós detinguts passin a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona en les properes hores.