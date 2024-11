Una mirada a les ‘zones intermèdies’

Publicat per Cristina Serret Verificat per Creat: Actualitzat:

El fotògraf Gerard Boyer (l’Ametlla de Mar, 1974) va presentar el passat vespre la seva nova exposició fotògrafica, Intermezzo III: Cal·lípolis a la seu de Mèdol–Centre d’Arts Contemporànies de Tarragona. La mostra, que ha estat comissariada per Arianna Rinaldo, és un recorregut visual per la ciutat encoberta, aquells espais que l’autor denomina zones intermèdies, sovint poc transitats, i on la natura creix agresta, en un exercici de llibertat no controlada.

Durant més de cinc anys, Boyer ha observat i captat els rastres de la transformació d’aquests paisatges, i ara els mostra de manera suggeridora, a través de fotografies sense cartel·la, que conviden l’espectador a forçar l’observació i localitzar les petites o grans descobertes que revelen les imatges.

«El Gerard ha vist les connexions i ara ens ajuda a veure les petjades i a entendre les capes històriques, antropològiques, socials i ambientals que hi ha en aquell territori», explicava la comissària Rinaldo. Unes capes, que a l’exposició també són visibles mitjançant la superposició de fotografies en un mateix espai. «Al final», explicava l’Arianna, «l’autor ens ofereix un missatge d’esperança, de pensar que aquest espai s’anirà transformant i evolucionant, però sense ser colonitzat o redefinit, sinó acollint tota la diversitat i les capes que ens revela el Gerard».

En el recorregut fotogràfic de Boyer també juga amb els elements per explicar com, per exemple, la natura pot adoptar formes arquitectòniques com les de les columnes romanes, i referenciant-ho amb l’antiga vila de Cal·lípoils. També juga a mostrar rastres d’arqueologia contemporània i ens mostra l’eucaliptus que roman, malgrat el temps, ancorat en la terra, representant la persistència i la resistència en aquests espais de trànsit als afores de les urbs.

L’exposició fotogràfica Intermezzo III: Cal·lípolis forma part de l’onzena edició del Festival Internacional de Fotografia SCAN Tarragona, que enguany té com a eix temàtic Les urbs. El treball de Gerard Boyer es podrà visitar fins al 12 de gener de 2025 al Mèdol, al carrer d’En Granada, 11, de Tarragona. L’accés és gratuït i el divendres 13 de desembre, a les 19.15 h, l’autor hi farà una visita comentada.