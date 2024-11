L'associació Astafanias organitza una pedalada solidària a Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Dissabte 30 de novembre de 2024, a partir de les 10 h, la Policia Portuària de Tarragona col·laborarà en una pedalada solidària oberta a tota la ciutadania, amb l’organització i lideratge dels membres de l'associació Astafanias de Tarragona. L'objectiu principal d’aquesta iniciativa, que ja s'ha consolidat com una tradició anual, és recaptar fons per a l’elaboració del calendari solidari de 2025, els beneficis del qual es destinaran íntegrament a l'associació Astafanias.

El recorregut, constarà d’uns 7 km, estarà supervisat per vehicles de la Policia Portuària per garantir la seguretat dels participants. La sortida, a les 10h del matí del dissabte 30 de novembre, serà des de la seu de l’Autoritat Portuària de Tarragona (APT), passant pel passeig de l’Escullera, el Far de la Banya i diverses avingudes emblemàtiques (Catalunya, Navarra, Aragó, Reus), fins a arribar a la comissaria de la Policia Portuària.

Astafanias

Astafanias és una associació fundada l’any 1966 que treballa per oferir suport i orientació a famílies del Tarragonès amb membres que tenen discapacitats psíquiques, com el trastorn de l’espectre autista (TEA), la síndrome X Fràgil, el TDAH o la síndrome de Tourette, entre altres. La seva tasca és clau per donar eines i acompanyament a aquestes famílies en la seva vida quotidiana.