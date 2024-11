Inaugurat el nou supermercat d’Ametller Origen a Les Gavarres de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Ametller Origen va inaugurar, en el dia d’ahir, la seva nova botiga a Tarragona. El supermercat ocupa el solar on hi havia l’antic restaurant Buffalo Grill de Les Gavarres. El local té una superfície aproximada de 1.300 metres quadrats, on s’incorporaran seccions de carnisseria, peixateria, pernileria, sushi i un forn de pa, al mateix temps que es venen productes secs, frescos i altres.

D’altra banda, l’horari de l’establiment, que està situat al carrer de Joan Amades i Gelats, és de dilluns a dissabte de 9 a 21 hores. A més, la nova botiga d’Ametller Origen comptarà amb serveis a domicili i de Click & Collect.

Segons va explicar a Diari Més la gerent d’Ametller Origen a Tarragona, María García, el supermercat ofereix al voltant de 35 i 40 llocs de treball, entre personal de la companyia i de possibles col·laboradors externs per a seccions concretes.

Ametller Origen compta amb dos establiments més a la ciutat, un a l’avinguda Catalunya i l’altre l’avinguda Ramón i Cajal. A la província, la companyia està present a Reus, Cambrils, Vinyols i els Arcs, Valls, El Vendrell, entre d’altres.