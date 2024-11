Una delegació catalana viatja al Quebec per impulsar la col·laboració científica en IA

Domènec Puig i Josep Domingo-Ferrer formen part de la delegació liderada per la Generalitat.URV

Una delegació de la Generalitat de Catalunya ha viatjat a Quebec (Canadà) amb l'objectiu d'impulsar la col·laboració en R+D+I i educació superior, així com la formació, recerca, innovació i transferència de coneixement en Intel·ligència Artificial (IA) entre tots dos territoris.

Durant una estada de cinc dies, els representants catalans van mantenir trobades amb responsables dels ministeris d'Economia, Ciència i innovació, Ensenyament Superior i Ciberseguretat del govern del Quebec i amb responsables de diversos centres logístics d'innovació de la regió.

«Les visites als centres d'R+D+i, universitats i altres institucions ens ha permès veure com treballen i constatar que Catalunya està a un nivell similar, i que des d'aquí s'està fent un bon treball malgrat que disposem de menys recursos», explica Domènec Puig, un dels integrants de la delegació catalana i investigador del departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili (URV). També hi va participar el catedràtic de la URV Josep Domingo-Ferrer.

Un dels objectiu del viatge era reforçar la cooperació en Intel·ligència Artificial i, en aquest sentit, van plantejar un marc de col·laboració en l'àmbit del coneixement; la creació d'un grup de treball estable en R+D+i o la col·laboració al programa Horizon Europe i en el Pla de Doctorats Industrials.

Segons apunta la Generalitat, també es va plantejar l'organització d'estades de professionals a Quebec, l'impuls d'activitats conjuntes orientades a la transferència de coneixement o la subscripció d'un conveni entre ELLIS Barcelona i agents de IA de Quebec que inclogui la mobilitat d'investigadors i projectes conjunts.

A més de per representants de la Generalitat, la delegació va estar integrada per investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat Rovira i Virgili (URV), el Centre de Visió per Computador (CVC), Eurecat, i2CAT, l'Institut d’Investigació en IA (IIIA-CSIC) o l'Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI-UPC).