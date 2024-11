Tarragona comptabilitza 91 persones en situació de sense sostre durant el cinquè recompte

Publicat per ACNRedacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Una vuitantena de voluntaris han recorregut aquest dimecres a la nit i, durant prop de dues hores, diversos carrers de Tarragona en el marc del cinquè recompte de sensesostre. Dividits en equips d'entre dues o tres persones, els participants s'han repartit la ciutat en diferents zones i les han pentinades carrer a carrer, en una acció que ha començat a les onze de la nit i ha acabat entrada la matinada.

Als barris més allunyats del centre, el recompte l'han fet la Guàrdia Urbana, la Creu Roja i Protecció Civil. Tots ells duien una llibreta, on anotaven el lloc on trobaven la persona, el sexe i altres dades tècniques que permetran als Serveis Socials desenvolupar estratègies per reduir la vulnerabilitat d'aquest col·lectiu.

En total s’han localitzat 71 persones dormint al carrer, de les quals 44 eren homes, 5 dones i 22 de les quals no s'ha pogut identificar al sexe al qual pertanyen. Per zones, d’aquestes 71 persones, 39 s’han trobat a la Part Alta, 29 a la Part Baixa i 3 a Ponent.

A banda d'aquestes 71 persones, també s'han comptabilitzat 20 persones que aquesta passada nit dormien a l’alberg, fet que fa un total de 91 persones sense sostre localitzades a la ciutat de Tarragona durant aquest recompte de 2024.

Puntuals a les onze, la quarantena de voluntaris que tenien com a punt de trobada l'Ajuntament de Tarragona -la resta han sortit des de l'oficina de Serveis Socials de la plaça Prim- han iniciat els seus recorreguts a la recerca de persones sense sostre. Un dels 25 equips participants ha estat l'encarregat de pentinar alguns dels carrers de la Part Alta, on han localitzat un total de nou persones dormint al carrer.

Per contra, el grup format per l'Arnau Fontanilles i la Marian Aroca, estudiants d'Educació Social i Treball Social, respectivament, no n'han trobat cap. Ells han fet el tram del Parc del Francolí. En acabar, han coincidit en afirmar que l'any vinent tornaran a participar-hi, ja que «en només un parell d'hores, pots aportar el teu granet de sorra a una tasca molt important». En aquesta línia, i preguntat per l'experiència, Fontanilles ha subratllat que «el fet de trobar-te una persona que casa seva és el carrer afecta, perquè et fa repensar el que tens tu o el que pots deixar de tenir d'un dia per l'altre».

Unes paraules que també ha compartit Aroca, qui ha lamentat l'estigma que continua havent-hi envers les persones sense llar. «La majoria de gent pensa que els sensesostre només són drogoaddictes, però hem de ser conscients que també hi ha gent com tu o com jo que per circumstàncies de la vida es veuen al carrer», ha afegit.

L'Arnau i la Marian han estat dos dels vuitanta voluntaris que aquest dimecres a la nit han participat al recompte. De fet, i segons un dels treballadors de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST), Gerard Escriche, enguany hi ha hagut «molta gent nova, sobretot, estudiants universitaris», que s'han sumat a altres més veterans.

Edicions anteriors

La iniciativa es va iniciar a la ciutat el 2017, quan es van detectar 47 persones dormint al carrer, dels quals 38 eren homes, dos eren dones i les altres set no es podia assegurar al sexe al qual pertanyien.

La següent edició es va celebrar el 2019, ja que llavors -i fins a l'any passat- el recompte es feia cada dos anys. En total, es van localitzar 70 persones pernoctant els carrers de la ciutat, dels quals 58 eren homes, nou eren dones i tres de les persones que es van trobar no es podia assegurar a quin sexe pertanyien.

El 2021 es va portar a terme el tercer recompte, on es van trobar 58 persones dormint al carrer. D'aquests, 47 eren homes, dos eren dones i a vuit persones no es va poder assignar a quin sexe pertanyien.

Finalment, l'any passat es van localitzar 78 sensesostre, dels quals 49 eren homes, quatre van ser identificades com a dones i set no es van poder assignar a quin sexe pertanyien.

Pisos de transició

La setmana que ve l’IMSST posarà en marxa els tres nous pisos previstos de transició per a persones sensesostre a la ciutat a Tarragona, que se sumen als dos ja existents fins ara.

D’aquesta manera, la ciutat de Tarragona comptarà ja amb cinc habitatges d’inclusió social destinats a persones sensellar amb la intenció d’incorporar-ne dos de nous durant el proper 2025.

Els nous recursos, fruit d’un conveni signat entre l’Ajuntament de Tarragona, a través d’SMHAUSA, i l’Agència Catalana, els conformen un nou habitatge al barri de Bonavista destinat a acollir tres persones joves sensellar, un altre a Torreforta per a homes, i finalment un a Sant Pere i Sant Pau per a dones.

Els altres dos pisos ja existents, un per a homes i un altre per a dones, es troben ubicats un al centre de la ciutat i un altre al barri de Torreforta.

Les persones susceptibles d’entrar a formar part del projecte són persones soles, que han patit una situació de crisi personal, laboral, familiar o econòmica, que estan en situació de greu vulnerabilitat residencial, i que actualment es troben en una situació de sensellarisme i amb dinàmiques de carrer.

El projecte va començar com a prova pilot al 2022 amb dos pisos: un de 3 places per dones, i un per 5 places per homes. Des de llavors han passat 17 persones.

Es tracta de pisos entre 60 i 84 m2, propietat de l’Agència, repartits per la ciutat que acolliran persones en situació de vulnerabilitat a les quals se’ls hi oferirà acompanyament personalitzat seguint el model d’abordatge integral i consensuat del sensellarisme que impulsa el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

El Servei Municipal de l’Habitatge de Tarragona s’encarregarà de la gestió dels habitatges i de cedir-los a les persones que determini l’IMSST.