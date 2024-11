Un piquet talla el pas dels busos a Tarragona per denunciar «l'incompliment» dels serveis mínims

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els usuaris del servei d'autobús de Tarragona han viscut aquest dijous al matí les conseqüències de la primera jornada de vaga convocada pels treballadors del sector del transport de viatgers a escala estatal. Alguns, coneixedors de la convocatòria, han optat per matinar i assegurar arribar al seu destí amb marge de temps, mentre que d'altres s'han vist sorpresos per un piquet que ha barrat el pas dels busos per denunciar «l'incompliment» dels serveis mínims establerts al 40% en hora punta.

«Si ho arribo a saber no vinc», ha lamentat la Nieves Molero, usuària de la línia entre Tarragona i Reus. L'acció només ha limitat el trànsit dels busos que sortien de l'estació, mentre que els del pla alternatiu de Rodalies no s'han vist afectats.