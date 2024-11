El Port de Tarragona omple el Moll de Costa amb la 'Llum dels Desitjos'

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La programació nadalenca del Port de Tarragona Un Nadal de somni començarà el 29 de novembre i acabarà el 6 de gener de 2025. Aquest any, la programació incorpora una vessant solidària molt especial, ja que totes les persones que vulguin tindran l’oportunitat de fer una donació a favor de la Fundació Horta Sud, que està treballant intensament per ajudar als afectats per la DANA.

La inauguració oficial serà demà divendres 29 de novembre a les 18:30h amb la tradicional encesa de llums al Serrallo acompanyada d’una xocolatada popular, dansa i focs artificials. També tindrà lloc l’encesa de llums del Moll de Costa.

Una de les activitats estrelles serà el Magatzem Reial al Refugi 1 del Moll de Costa que es tornarà a convertir en un espai màgic on els infants podran deixar les seves cartes per als Reis d’Orient. Aquest lloc emblemàtic del Port de Tarragona estarà especialment decorat per transmetre tota la il·lusió i l’encant de les festes nadalenques, convidant a les famílies a viure un moment únic i ple d’emoció.

A més, el Nadal de Somni inclou una variada programació d’activitats gratuïtes pensades per a totes les edats. Els tallers creatius i espectacles per a públic familiar seran el centre d’atenció, comptant amb la participació de colles de la cultura popular com els castellers i castelleres del Serrallo, la Cucafera, els Nanos, la Vibrieta, etc. que portaran la màgia de les tradicions al cor de les celebracions. També destaca l’espectacle infantil La Llum dels Desitjos, que captivarà grans i petits amb una història plena de valors i fantasia.

L’experiència es completarà amb un espai gastronòmic situat al Moll de Costa, on diversos foodtrucks oferiran una àmplia varietat de propostes culinàries.

El programa ofereix una gran varietat d’activitats que inclouen concerts, espectacles i esdeveniments culturals per a tots els públics. Destaquen les actuacions musicals, com el Concert de Nadal Yamaha Music School i el recital Hello Earth d'Olga Pes, així com espectacles de dansa i projeccions documentals amb col·loqui. A més, s'ofereixen tallers creatius adreçats tant a infants com a famílies, com el de cianotípies, decoracions nadalenques i el planetari immersiu, a més d'un escape room per a joves i adults.

El programa també inclou visites guiades al vaixell Open Arms, una oportunitat per conèixer de prop la seva tasca humanitària, i tasts de vins solidaris amb música en viu. La canalla podrà gaudir d'espais temàtics, com la Zona d’Oficis o els espectacles infantils de contacontes i titelles.

La gran cloenda arribarà amb l’esperada Arribada dels Reis d’Orient al Moll de Pescadors el 5 de gener.

Nadal Solidari

La Fundació Horta Sud ha posat en marxa una campanya solidària per recaptar fons destinats a pal·liar els efectes de la DANA d'octubre a València, que ha afectat greument moltes famílies i infraestructures. El Port de Tarragona s'hi ha sumat convidant els assistents a les activitats de Nadal a col·laborar econòmicament.

Es poden fer donacions mitjançant Bizum. Cal entrar a l’aplicació bancària i triar l’opció ‘Donar a una causa benèfica’ i utilitzar el codi 07453, que correspon a la Fundació Horta Sud. Cada aportació ajudarà a sumar esforços per ajudar les persones damnificades a reconstruir les seves vides.