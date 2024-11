El mortuori de l’Hospital Joan XXIII disposa de la primera sala d’autòpsies de bioseguretat BSL-3

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El nou mortuori de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona disposa de la primera sala d’autòpsies de bioseguretat BSL-3 en un centre de l’Institut Català de la Salut. Aquesta sala funciona des del mes de maig i «permet dur a terme les autòpsies clíniques amb més seguretat pels professionals i amb més qualitat», afirma la cap del Servei d’Anatomia Patològica del centre sanitari, la Dra. Salomé Martínez.

«Les obres de remodelació es van accelerar a partir de l’experiència viscuda l’any 2020 amb la covid-19», reconeix l’especialista. Amb la remodelació, el mortuori ha passat de tenir quatre càmeres frigorífiques a dotze, que permeten donar resposta a les diverses necessitats del Servei.

«Es tracta d’unes instal·lacions pensades per a llarg termini, ja que la població ha augmentat, viu més anys i, per tant, hi ha més població amb més complexitat», explica la metgessa.

S’ha millorat el control d’accés a la sala, amb un circuit unidireccional, que té una entrada i una sortida independents; és a dir, el professional hi accedeix pel vestidor d’entrada, on es posa l’uniforme i els equips de protecció, després entra a la sala d’autòpsies, fa les actuacions corresponents i surt pel vestidor de sortida a través de la dutxa, on es torna a canviar de roba.

En referència a la sala d’autòpsies, té dues taules per treballar simultàniament. A més, el tècnic especialista de la Unitat Bàsica de Prevenció de l’Hospital Joan XXIII, Carles Chiapella, explica que «disposa d’un sistema de ventilació amb pressió negativa (al contrari que un quiròfan, que té pressió positiva) i un nou sistema de tractament de residus, per evitar que cap element contaminat surti de la sala».

L’equip de treball de la sala compta amb un metge especialista d’anatomia patològica, un tècnic especialista d’anatomia patològica i un o dos metges residents. En aquesta sala «es duen a terme autòpsies clíniques; les autòpsies judicials són competència dels metges forenses», puntualitza Salomé Martínez. La cap del Servei explica que «en els darrers quinze anys ha baixat el nombre d’autòpsies clíniques, ja que els diagnòstics clínics i les proves d’imatge han millorat, són més exactes». No obstant, reconeix que «l’autòpsia clínica és un indicador de qualitat de l’activitat que es desenvolupa en un hospital».

Les principals indicacions per dur a terme una autòpsia són el criteri assistencial i la voluntat de la família. «El diagnòstic definitiu d’una autòpsia pot tardar entre tres i sis mesos, en funció de la complexitat de la lesió o la patologia», afirma Salomé Martínez. Les mostres de l’estudi es guarden en armaris de seguretat amb filtres de ventilació i després s’eliminen quan ja s’ha emès el diagnòstic.

El Servei d’Anatomia Patològica fa sessions clíniques i de formació amb altres serveis de l’Hospital que ho sol·liciten per establir correlacions clinicopatològiques dels casos estudiats i per fer formació continuada. Els serveis més sol·licitants són Cardiologia, UCI, Hematologia, Medicina Interna i Pediatria.