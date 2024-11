L’Ajuntament de Tarragona sol·licita prorrogar la moratòria per adjudicar l’estudi de la qualitat de l’aire

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona ha sol·licitat una pròrroga de sis mesos de la moratòria per a adjudicar l’estudi de la qualitat de l’aire a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), que va guanyar la licitació que va impulsar el consistori a la primavera del 2023.

El 28 de maig del 2024, es va suspendre la tramitació del procediment de licitació per un termini màxim de sis mesos, a petició de la conselleria de Medi Ambient, a l’espera de saber si la Generalitat de Catalunya incloïa en el seu pressupost una partida per a l’elaboració d’aquest estudi. En cas que fos així, l’Ajuntament tramitaria la decisió de no adjudicar el contracte.

Avui acaba la moratòria i el Govern català encara no té els comptes per al 2025 tancats. De fet, no es preveu que s’enllesteixin fins a principis de l’any vinent. Per aquest motiu, l’Ajuntament ha decidit sol·licitar una pròrroga de sis mesos de la suspensió de la tramitació de la licitació de l’estudi per determinar la contaminació atmosfèrica per compostos orgànics volàtils (COV) al municipi de Tarragona. El govern municipal emetia ahir un comunicat en el que explicava el motiu.

«A la data actual, encara s’està negociant l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat, uns pressupostos que, segons s’ha compromès el Govern de la Generalitat, inclourien una aplicació pressupostària per fer front a aquest estudi», exposava l’executiu socialista, que reitera «la necessitat que sigui una administració supramunicipal qui dugui a terme un estudi complet i amb garanties».

En aquest sentit, creuen que els resultats d’una investigació a nivell municipal «no serien representatius ni fiables». En el seu comunicat, conclouen que «per tal de no duplicar accions, racionalitzar la despesa i poder aconseguir informació realment rellevant, el govern de Tarragona es reafirma en sol·licitar la nova pròrroga per a la suspensió de la tramitació del procediment de licitació de l’estudi».