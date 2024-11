L’Ajuntament i el Port treballaran plegats per a impulsar l’Hidrogen Verd i lluitar contra els coloms

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona i el Port de Tarragona col·laboraran de forma conjunta per abordar temes estratègics per a la ciutat. Ambdues institucions han constituït una taula bilateral que es va reunir ahir per primer cop i que es trobarà de forma trimestral.

La primera decisió que s’ha pres ha estat la creació de cinc grups de treball que es dividiran per temàtiques: transició ecològica, biodiversitat, urbanisme, infraestructures i la relació entre la ciutat i el Port a nivell social i cultural. L’impuls definitiu de la futura Vall de l’Hidrogen o la lluita contra els coloms seran algunes de les prioritats de cara a un futur pròxim.

Amb l’entrada de Santi Castellà com a president, l’Autoritat Portuària de Tarragona (ATP) torna a compartir color polític —socialista— amb l’Ajuntament. «Tarragona i el Port són una simbiosi única, però moltes vegades han viscut d’esquena l’un de l’altre», afirmava ahir l’alcalde, Rubén Viñuales, qui assenyalava que «en els últims anys això ha canviat». «Amb el president Castellà, arribarà la màxima expressió de la unitat entre la ciutat i el Port», assegurava el batlle, qui creu que «aquest treball conjunt hauria d’haver existit des de fa temps».

La creació d’aquests grups de treball suposarà entrar en «una nova dinàmica». També ho creu Castellà, qui assenyalava que la creació d’aquesta taula bilateral amb l’Ajuntament de Tarragona ha estat una «prioritat» en els primers dies del seu mandat. «Cap tema quedarà aparcat i en tots ells tenim interessos molt coincidents», deia el president del Port, qui afegia que l’objectiu és acabar trobant «solucions tècniques» als reptes a afrontar a la ciutat.

En la reunió d’ahir, el consistori tarragoní va aportar 13 temes a treballar i el Port, 8. En total, 21 qüestions que s’han distribuït en cinc grups de treball formats pels equips tècnics de cada organització. Pel que fa a l’àrea de transició ecològica, una de les prioritats és promoure l’Economia Blava, així com impulsar definitivament la futura Vall de l’Hidrogen. «És massa important com per a no accelerar la seva creació», expressava Castellà, qui indicava que «fins a la data, no té ni CIF».

El president del Port considera que és imprescindible tenint en compte que Tarragona és «un dels principals productors i consumidors d’hidrogen». Així doncs, l’objectiu és començar a caminar i fer passes en ferm que permetin optar a subvencions per finançar el projecte.

Mesures conjuntes

«No vull defugir de cap tema», apuntava Castellà, qui assegurava que «si la proliferació dels coloms és un problema que tensiona la ciutat», el Port farà costat a l’Ajuntament en aquesta lluita. Viñuales explicava que es posaran en comú els estudis realitzats per ambdues institucions i es determinaran accions conjuntes per solucionar aquesta problemàtica.

Pel que fa als creuers, l’alcalde remarcava la necessitat de «replantejar» la promoció que es fa del territori amb una «visió metropolitana». El batlle creu que podria ser la Diputació qui s’encarregués d’aquesta tasca.

En clau urbanística, la reformulació de la plaça dels Carros serà un aspecte clau per millorar la «connectivitat» entre la ciutat i els espais portuaris «de la manera més permeable possible perquè deixi de ser una frontera». «L’equip tècnic ha d’estudiar totes les possibilitats», apuntava el president del Port.