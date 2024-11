INSÒLIT: Un cotxe puja escales amunt a la Part Alta de Tarragona

Imatge del cotxe pujant per les escales de la plaça dels Sedassos.Instagram

Insòlites imatges les que s’han gravat en la Part Alta de Tarragona. El conductor d’un Dàcia, aparentment, es va equivocar de ruta i va decidir pujar amb el seu turisme per les escales de la plaça dels Sedassos fins la Baixada de la Misericòrdia.

Aquest fet ha estat ràpidament publicat a les xarxes socials i diversos usuaris han aprofitat el succés per fer broma sobre la situació. "Nou Dacia Tarraco", "Però Paco, has posat la ruta a peu o amb cotxe?" o "Google Maps: Hi ha una ruta un minut més ràpida" són alguns dels comentaris que es poden llegir a la publicació.