La cantant Alèxia Pascual promociona productes de proximitat als mercats de Tarragona

La popular cantant i actriu tarragonina Alèxia Pascual, coneguda per la seva participació recent al programa televisiu Eufòria i a l’espectacle Mar i Cel de Dagoll Dagom, és la protagonista de la campanya És Verd de promoció de productes de proximitat als mercats i mercadets de la ciutat.

Es tracta d’un projecte format per quatre peces audiovisuals que volen posar en valor el consum d’aliments de petits productors o de quilòmetre zero a casa nostra. La campanya és una de les 24 accions contemplades en el projecte Tarragona Centre Comercial Obert, finançat per la Unió Europea amb fons Next GenerationEU.

Els quatre vídeos de la campanya seran difosos a través de les xarxes socials de Mercats de Tarragona durant les properes setmanes. Amb un to informal i distès, l’Alèxia Pascual visita els paradistes dels mercats i mercadets de la ciutat per comprar-hi carn, peix, mel i fruita de proximitat.

Els objectius de És Verd són promoure el consum i comerç de productes de proximitat, de temporada i de productors locals; difondre els beneficis que té per a la salut; i fomentar el consum responsable i l’aposta per la sostenibilitat als mercats de Tarragona.

La presidenta de Mercats de Tarragona i consellera de Comerç de l’Ajuntament de Tarragona, Montse Adan, ha destacat els mercats i mercadets de la ciutat «com a grans prescriptors dels productes de temporada. 'És Verd' és una campanya audiovisual molt fresca que pretén recordar un cop més la importància que té recolzar els petits productors del nostre territori. A més, la interpretació de l’Alèxia és fantàstica i de ben segur agradarà a petits i grans».