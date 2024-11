Una vuitantena de voluntaris participaran al recompte de persones sensesostre de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Prop d’una vuitantena de persones voluntàries participaran demà a la nit, dimecres 27 de novembre, en el Recompte de persones en situació de sensesostre que impulsa la Xarxa d’Atenció Integral a les Persones Sense Llar de Tarragona, en la qual es troben l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST) i una vintena d’entitats socials tarragonines.

L’objectiu d’aquest iniciativa és obtenir dades sobre la quantitat de persones que es troben pernoctant als carrers de la ciutat per, posteriorment, seguir desenvolupant estratègies i accions enfocades a reduir la seva vulnerabilitat social.

Les persones participants es dividiran en diferents equips per recórrer la ciutat. Els punts de trobada seran l’Ajuntament de Tarragona i l'oficina de Serveis Socials de la plaça Prim. Per tal de poder realitzar el Recompte a totes les zones de la ciutat, en els barris, de Llevant, Ponent i altres zones que es troben més als afores dels nuclis urbans - zones més allunyades del centre a on no s'acostumen a trobar persones sensellar - hi serà la unitat de la Guàrdia Urbana i el grup de voluntaris de la Creu Roja i Protecció Civil.

A partir de les 22 h els dos punts de trobada rebran a les persones voluntàries i després de donar les últimes indicacions, l’acció del Recompte començarà a les 23 h. A les 02 h està prevista la finalització del Recompte i recollida de la informació.

El Recompte compta amb la coordinació d’un grup motor format pel PASS-IMSST, Protecció Civil, Guàrdia Urbana, Creu Roja, l’associació Joventit i Vida, l’associació Formació i Treball, la URV- Càtedra Habitatge, la Fundació suport social solidaritat, la Fundació Bonanit, l’associació logos i l’EMT.