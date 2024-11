El PMUS de Tarragona, amb dos anys de retard, s’espera aprovar finalment la tardor del 2025

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona va adjudicar la redacció del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) el novembre del 2022. El pla ha de marcar el futur de la mobilitat a la ciutat, per tal de complir amb els objectius de desenvolupament sostenible marcats per la Unió Europea. En aquell moment, la previsió, sota el mandat d’ERC, era que el document estigués enllestit en dotze mesos. La realitat, però, és que encara no s’ha acabat.

El consistori preveu que l’aprovació inicial del PMUS es pugui fer a principis de l’any vinent i que, si no hi ha al·legacions i es compleixen els terminis, l’aprovació final del document arribi a la tardor de 2025. També dependrà de la capacitat d’arribar a consensos del govern municipal amb els grups de l’oposició. «Estem a l’expectativa perquè fa mesos que no hem vist cap document sobre el PMUS. El que tenim clar és que hem d’apostar per la mobilitat sostenible, però sense fer guerres ideològiques contra els cotxes», exposa Pep Manresa, conseller de Junts.

Des d’Esquerra, es mostren crítics amb els terminis de l’Ajuntament. «El govern va extremadament lent en l’elaboració del nou PMUS. Ho veiem amb molta preocupació perquè, a manca d’un lideratge amb les idees clares, denota un govern sense rumb i sense ganes de tirar endavant polítiques de mobilitat sostenible a Tarragona. Des de l’inici del mandat que la gestió de mobilitat ha estat desastrosa, com ho prova el desgavell de les zones regulades i tenir Torroja completament buit», indica Xavier Puig, portaveu adjunt d’ERC.

Des del grup del Partit Popular, es considera que «l’estudi tècnic previ per a la implementació de la ZBE i els límits no s’ajusten ni a la realitat mediambiental de Tarragona ni tampoc a la particularitat orogràfica de la ciutat». «És incomprensible que estem a punt d’iniciar una ZBE molt poc ambiciosa i estem sense PMUS. La gestió de la Mobilitat està contínuament en qüestió», diu Jordi Collado, d’ECP.

Diagnosi completada

Enguany, s’ha dut a terme el procés participatiu en forma d’enquesta per a conèixer els hàbits de mobilitat de la ciutadania. D’aquesta forma, la fase de diagnosi del PMUS ja està acabada. El pla, que ha treballat a l’entorn de vuit eixos diferents, inclourà diferents actuacions que tindran com a objectiu millorar la seguretat viària.