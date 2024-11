Un 'Narcoassalt' amb trets a Tarragona destapa una plantació al polígon Francolí

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Diari de Tarragona ha avançat que un narcoassalt amb trets ha permès desmantellar aquest dimecres una plantació de marihuana en una nau del polígon Francolí de Tarragona, a la parcel·la 18. Els Mossos d’Esquadra han confirmat la troballa d’unes 2.500 plantes en diferents fases de creixement, juntament amb el material necessari per al seu cultiu ‘indoor’.

Trets i amenaces

L’incident s’ha desencadenat poc abans de les 6 de la matinada, quan els Mossos han rebut l’avís d’un tiroteig a la zona. Un grup d’assaltants ha irromput a la nau poc després de les 5 del matí i, després de sortir, han amenaçat treballadors d’empreses limítrofes, disparant a l'aire amb una pistola que més tard s’ha confirmat que era de fogueig.

Els atacants han aconseguit fugir en un vehicle, però la policia ha detingut dos homes, de 23 i 32 anys, que presumptament actuaven com a ‘jardiners’ i vigilants de la plantació. Ambdós han estat traslladats a la comissaria de Campclar i estan acusats d’un delicte de tràfic de drogues.

Durant la inspecció, els agents han trobat casquets de fogueig al lloc, corroborant els relats dels testimonis. A més, tècnics d’Endesa han detectat un frau elèctric. La companyia ha advertit del risc d’incendis a causa de les connexions il·legals, la qual cosa suposa un perill tant per a les persones com per a les instal·lacions.

L’operació continua oberta mentre els Mossos d’Esquadra investiguen el parador dels autors de l’assalt i la possible implicació d’altres persones a la plantació.