El Mercat Central tornarà a ser punt de recollida de dorsals de la 20a cursa Sant Silvestre

El dimarts 31 de desembre se celebrarà la 20a edició de la tradicional Cursa Sant Silvestre de Tarragona, una de les trobades esportives populars més esperades per als corredors i corredores de la ciutat. El Mercat Central tornarà a ser punt de recollida de dorsals els dies 28 i 30 de desembre de 10.00 a 20.00h. La Sant Silvestre d’enguany, que mantindrà els 2.100 dorsals de les darreres edicions, obrirà les inscripcions del 15 de novembre al 27 de desembre a través del web http://www.athleticevents.net.

D’altra banda, cal destacar l’èxit de la tradicional campanya Sang Silvestre, que arriba a la 7a edició i ja ha esgotat els 250 dorsals gratuïts d’aquest any. Impulsada conjuntament amb el Banc de Sang i Teixits, la iniciativa solidària pretén incentivar les donacions de sang a la demarcació i permet inscriure’s a la cursa fent una donació de sang a l’Hospital Joan XXIII.

La Cursa Sant Silvestre està organitzada pel Club Esportiu Tarragona Fondistes i compta amb el suport de Mercats de Tarragona, Tarragona Esports, el Port de Tarragona i el Banc de Sang i Teixits. La presentació de la cursa ha tingut lloc al Mercat Central de Tarragona amb la participació de la presidenta de Mercats de Tarragona i consellera de Comerç, Montse Adan; el conseller d’Esports de l’Ajuntament de Tarragona, Mario Soler; el president de Tarragona Fondistes, Josep Maria Estelrich; el director de Port Ciutat, Òscar Vives; i la coordinadora d’equips mòbils del Banc de Sang i de Teixits al Camp de Tarragona, Núria Vilanova.

La presidenta de Mercats de Tarragona i consellera de Comerç de l’Ajuntament de Tarragona, Montse Adan, ha destacat que «un any més el Mercat Central s’implica en una de les curses més icòniques de la nostra ciutat. Els hàbits saludables que prescrivim als mercats de la ciutat sempre han d’anar acompanyats d’una dosi d’exercici físic, i la cursa Sant Silvestre és un bonic motiu per sumar-se a un estil de vida saludable i fer ciutat al mateix temps. Esperem a tots i els participants al Mercat per a recollir el seu dorsal».

Per la seva banda, el conseller d’Esports de l’Ajuntament de Tarragona, Mario Soler, ha explicat que «des de Tarragona Esports ens fa molta il·lusió col·laborar un any més amb aquesta cursa, un esdeveniment amb molta tradició a la ciutat que enguany arriba a la seva vintena edició gràcies a l’empenta del Club Esportiu Tarragona Fondistes». Soler també ha destacar «l’important component solidari d’aquesta jornada esportiva amb la campanya per incentivar les donacions de sang».

Recorregut i horaris

6,5 km pràcticament plans conformen el recorregut de la 20a Cursa Sant Silvestre de Tarragona, que transcorre pels carrers de la Part Baixa de la ciutat, pel Port de Tarragona, amb sortida i arribada a la Llotja de Pescadors (El Serrallo). L’hora de sortida de la cursa serà a les 17:15 h. La novetat d’aquest any és la modificació excepcional del circuit per tal de respectar les obres del Port de Tarragona i la seguretat dels corredors/es. El circuit que es presenta serà provisional i podrà ser modificat en cas necessari en funció dels treballs a la via pública.

‘Sang Silvestre’ a l’Hospital Joan XXIII

Per setè any consecutiu i gràcies a la col·laboració del Banc de Sang i Teixits, es posa en marxa la campanya Sang Silvestre per incentivar les donacions de sang a la demarcació. Aquesta campanya, que es desenvolupa en paral·lel a la cursa, pretén augmentar les donacions de sang abans de les Festes de Nadal, una època en la qual baixen molt els donants pel canvi d’hàbits de la ciutadania.

El Banc de Sang necessita cada dia 1.000 donacions per fer front a les necessitats dels malalts ingressats en clíniques i hospitals. Només a l’hospital Joan XXIII cada dia hi ha una vintena de pacients que reben components sanguinis.

La campanya consisteix en que els primers 250 corredors que donin sang a l’Hospital Joan XXIII aconseguiran un codi per fer la inscripció gratuïta a la cursa i la bossa de corredor. La campanya va des del 15 de novembre al 7 de desembre o fins a exhaurir els codis. Les sis campanyes anteriors han aconseguit 1791 donacions.

Aquesta campanya s’obre també a qualsevol persona que vulgui col·laborar, encara que no corri a la cursa, fent la donació de sang al «Dorsal Zero».

El caràcter solidari de la Cursa Sant Silvestre no només queda en la campanya de donació de sang. També es fan accions per ajudar a la Lliga Contra el Càncer, #Epilep ‘si jo puc, tu també’ i la Fundació Bonanit. Concretament es destinarà un euro de cada inscripció a aquestes associacions. Cal destacar l’èxit de la Sang Silvestre, que ja ha esgotat els 250 dorsals gratuïts d’aquest any.