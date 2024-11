Lluís Gavaldà i Joan-Pau Chaves fan un cant a la diversitat amb la Fundació Estela i La Muntanyeta

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Lluís Gavaldà, cantant d'Els Pets, i el músic Joan-Pau Chaves posen el seu talent al servei d'un projecte que vol donar visibilitat a les persones amb discapacitat. Es tracta de la presentació de La cançó de la Sisu, una peça musical escrita per professionals de la Fundació Estela, una entitat que es dedica a l'atenció de persones amb diversitat funcional i que, juntament amb la Fundació La Muntanyeta –dedicada a l'atenció de persones amb paràlisi cerebral– formen part de l'àrea social de la Xarxa Santa Tecla Sanitària, Social i Docent de Tarragona.

La història de la cançó comença a partir de la iniciativa conjunta entre ambdues fundacions de crear un lligam amb les escoles ordinàries del seu entorn i d’explicar a l’alumnat i al professorat d’aquests centres com és la vida de les persones amb discapacitat d’una manera original i engrescadora per mitjà del joc. Per això, encarreguen unes capses d'aprenentatge que els permetin treballar aquesta realitat d'una manera lúdica i col·laborativa, però enfocada a l'adquisició de les competències curriculars pròpies del nivell educatiu de primària.

Amb la col·laboració de l'empresa Messer Ibérica i de la mateixa Xarxa Santa Tecla, les capses es van repartir per les escoles situades al voltant dels centres educatius de l’Estela i de La Muntanyeta: Pràctiques, La Salle Tarragona, Marcel·lí Domingo, Sant Pere i Sant Pau, Bonavista, Joan XXIII, Miracle, Saavedra i Lestonnac.

Aquestes capses, anomenades Els poders de la Sisu, estan protagonitzades per un personatge anomenat Sisu, creat per alumnes de sis aules de l’escola Estela (el nom prové del joc de paraules «sis aules»), a través de la qual es mostra als infants de primària la realitat de les persones amb capacitats diverses treballant el coneixement i l’empatia.

El personatge de la Sisu, doncs, és la inspiració d'aquesta cançó titulada La cançó de la Sisu, escrita pels professionals de l'Escola Estela i de la cooperativa GamLab (responsable del desenvolupament de les capses d'aprenentatge) i que ara aquests dos reconeguts músics han adaptat i interpreten amb el seu estil i carisma com un cant a la diversitat.

Demà, 28 de novembre, La cançó de la Sisu es penjarà a les plataformes musicals i el videoclip, obra del tarragoní Marc Colilla, a les xarxes socials i al canal de Youtube de la Xarxa Santa Tecla, de La Muntanyeta i dels dos músics.

Amb aquesta estrena es vol commemorar també el Dia internacional de les persones amb discapacitat, que se celebra el dia 3 de desembre.