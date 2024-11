L'IISPV i el Joan XXIII treballen en un software que reduirà els riscos dels pacients diabètics

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) i la Unitat de Medicina Interna de l'Hospital Joan XXIII estan treballant conjuntament en el desenvolupament d'un software que promet reduir els riscos dels pacients diabètics ingressats als hospitals.

L'eina utilitzarà la intel·ligència artificial per realitzar un seguiment més acurat dels nivells de glucosa en sang d'aquests. El control inadequat del nivell de glucosa en sang en diabètics pot resultar en un increment del risc d'infecció, en la insuficiència respiratòria i renal, o en un augment en la mortalitat. Aquest nou sistema s'espera que disminueixi aquests riscos i millori el sistema de presa de decisions dels professionals mèdics.

El projecte consisteix en la implementació i avaluació d'un software de decisió terapèutica. Mitjançant l'ús d'un algoritme es podrà fer un seguiment més acurat dels nivells de glucosa dels pacients ingressats, però també podrà establir la indicació de la dosi d'insulina adequada per cada cas. La infermera podrà fer l'ajustament de la dosi, sota la revisió i aprovació per part del personal de medicina interna. De moment, encara no s'ha trobat cap solució fins ara que permeti automatitzar el tractament d'aquesta malaltia, per aquest motiu es tracta d'una proposta pionera.

GlucoTab està ideat per utilitzar-se en dispositius digitals i tot i que inicialment només el tindran a la seva disposició els hospitals, no es descarta que, en el cas de ser validada, el seu ús es pugui estendre a centres d'atenció primària, residències i en l'atenció domiciliària, segons ha explicat la responsable del Grup de Recerca GEMMAIR i cap del Servei de Medicina Interna de l'Hospital Joan XXIII, Teresa Auguet.