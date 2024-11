Jolt Solutions: L’empresa catalana que accelera cap a l’elit tecnològica europea i la revolució de l’hidrogen verd

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’empresa spin-off de l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ), Jolt Solutions, ha estat reconeguda pel Consell Europeu d’Innovació (EIC) com una de les 120 empreses tecnològiques més prometedores del continent. La companyia ha estat inclosa en el prestigiós programa Scaling Club, que busca accelerar el creixement d’empreses amb alt potencial per convertir-les en futurs unicorns.

Impuls per al creixement global

El programa Scaling Club ofereix a les empreses seleccionades accés a mentoria, suport en la recaptació de fons, creació de xarxes amb inversors i visibilitat mediàtica. Durant un acte celebrat a Atenes el passat octubre, 72 empreses de 24 països, entre elles Jolt Solutions, van ser triades per participar-hi. Segons Teresa Cunha, responsable del Scaling Club, aquestes empreses han recaptat conjuntament 3.400 milions d’euros i estan «ben posicionades per afrontar reptes globals clau dins de les seves indústries».

Un 2024 d’èxits per a Jolt Solutions

Aquest any ha estat clau per al creixement de Jolt Solutions. L’empresa ha inaugurat una planta de fabricació a l’Hospitalet de Llobregat després de rebre una inversió de més de 6 milions d’euros el 2023, aportats per inversors com Banc Santander i Climentum Capital. Amb aquesta infraestructura, Jolt ha començat la producció a gran escala dels seus elèctrodes sota la marca Sparkfuze, un element essencial per als electrolitzadors que generen hidrogen verd.

El director de vendes de l’empresa, Wayne Thornhill, ha anunciat que, després d’ampliar la producció a més de 100.000 m² anuals, es preparen per a una nova fase d’expansió amb petites unitats de producció flexibles en regions clau. Això, segons Thornhill, permetrà subministrar elèctrodes i serveis de renovació «quan sigui necessari».

A nivell de recursos humans, la companyia també ha crescut. El seu CTO, el Dr. Alberto Bucci, ha destacat que esperen duplicar la plantilla actual, passant de 12 a 20 treballadors abans de finals d’any.

Tecnologia revolucionària per a l’hidrogen verd

Jolt Solutions està al centre de la transició cap a l’hidrogen verd, una font d’energia clau per a la descarbonització de la indústria europea. Aquesta energia es genera mitjançant electrolitzadors que separen l’aigua en hidrogen i oxigen utilitzant electricitat renovable. Els elèctrodes de Jolt són essencials per aquest procés, ja que permeten augmentar-ne l’eficiència i reduir-ne els costos.

L’ICIQ, motor d’innovació

Com a bressol de Jolt Solutions, l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ) és un referent en recerca química i sostenibilitat. Amb seu a Tarragona, l’ICIQ impulsa projectes per abordar reptes globals com el canvi climàtic i compta amb més de 250 investigadors dedicats a la recerca avançada en energia renovable i descarbonització.

Amb el suport del Scaling Club i la seva tecnologia innovadora, Jolt Solutions es posiciona com una peça clau en l’aposta europea per un futur energèticament sostenible.