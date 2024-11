La FEHT reclama una revisió urgent del nou Registre de Viatgers

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la Província de Tarragona (FEHT) ha expressat la seva profunda preocupació per la imminent entrada en vigor del Registre de Viatgers, previst per a les pròximes setmanes. Aquesta normativa obliga els establiments d’allotjament turístic, empreses de lloguer de vehicles, agències de viatges, touroperadors i plataformes on-line a recopilar fins a 42 dades dels clients, una exigència que, a més de vulnerar la privacitat, pot complicar i empitjorar l’experiència dels visitants que escullen Espanya com a destinació.

Berta Cabré, presidenta de la FEHT, ha destacat que «amb l’entrada en vigor d’aquest nou Reial decret, per a cada reserva haurem de facilitar fins a 42 dades diferents, en comparació amb les 14 dades que s'establia a la llei anterior. Si, per exemple, fins ara només demanàvem el DNI i la data de naixement, ara també haurem de proporcionar dades com el lloc de residència habitual, el telèfon mòbil i fix, el correu electrònic i, fins i tot, la relació de parentiu entre els viatgers en cas que hi hagi un menor d'edat».

Cabré ha afegit que «aquesta és una altra normativa desproporcionada que ens imposen. Aquesta, no només podria vulnerar drets fonamentals de privadesa, sinó que també amenaça de complicar i entorpir l'experiència de milions de visitants que trien Espanya com a destí. No podem permetre que la burocràcia afecti l’experiència dels nostres visitants ni que la privacitat estigui en perill. Cal buscar solucions respectuoses i operatives. Els viatgers busquen gaudir del seu temps de lleure, no veure's immersos en processos administratius intrusius i interminables. Aquesta normativa no només és innecessària, sinó que genera incertesa i erosiona la confiança en la nostra oferta turística».

La nova regulació exigeix als establiments d’allotjament turístic aportar dades molt sensibles dels viatgers, fet que podria generar incomoditat i desconfiança entre els turistes. A més, augmenta la càrrega administrativa pels professionals del sector i estableix sancions desorbitades que poden arribar als 30.000 euros en cas d’incompliment.

La FEHT recorda que aquesta mesura també afectarà a tots els ciutadans espanyols que facin turisme o es desplacen per qüestions laborals dins del país, ja que estaran igualment obligats a proporcionar una quantitat de dades personals significativament més gran a l'actual en arribar al seu allotjament.

La FEHT s’adhereix a totes les peticions fetes per la CEHAT, la patronal espanyola del sector hoteler, i dona suport a les seves demandes al Govern per a la revisió immediata d’aquesta normativa. Segons Cabré, «des de la FEHT compartim la preocupació sobre la vulneració de la privacitat i l’impacte negatiu que pot tenir sobre la reputació de l’oferta turística a nivell estatal i reclamem que el Govern Central ens aclareixi com s'implementarà aquesta normativa».