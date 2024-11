La família d'Antoni Rovira i Virgili cedeix els drets d'autor de tota la seva obra a la URV

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Maria Calvet, besneta d'Antoni Rovira i Virgili, i Josep Pallarès, rector de la URV, han signat el contracte amb què la família del periodista, escriptor i polític, cedeix tots els drets d'autor a la universitat. Pallarès ha destacat l'acte de generositat que representa la cessió i la besneta de Rovira i Virgili ha agraït la tasca que fa la URV per difondre la seva obra.

La relació entre la família i la URV la va començar la filla, Teresa Rovira, que va dedicar la seva vida a donar testimoni de la història col·lectiva de l'exili que representava la seva família. La URV ja ha digitalitzat una cinquantena d'obres i continuarà treballant per universalitzar l'accés a la setantena de llibres i la inquantificable obra periodística de l'autor.

La Universitat Rovira i Virgili (URV) ha signat aquest dimecres un «acord històric» amb el qual rep els drets d'autor de l'obra d'Antoni Rovira i Virgili. La institució s'ha compromès amb la família de l'escriptor, representada per la seva única besneta, a «preservar i difondre el seu llegat» a través de la digitalització i l'edició, «en múltiples formats», de l'obra. El rector Josep Pallarès ha destacat que la digitalització permetrà «treure-la de l'exili» de l'edició tradicional, i que pugui ser accessible a tot el món i per «a tothom».

El rector ha agraït enormement «el destacat acte de generositat» que ha fet de la família Rovira i Virgili, que amb el contracte cedeix els drets de reproducció i distribució de totes les seves obres a escala mundial i en qualsevol idioma. Pallarès també ha assenyalat que «és un doble honor i una doble responsabilitat» que, a més, sigui l'obra de la persona que dona nom a la institució.

Memòria familiar i col·lectiva

La besneta d'Antoni Rovira i Virgili, Maria Calvet, s'ha mostrat agraïda per la tasca de preservació i difusió que fa la Universitat amb el llegat del seu avantpassat. Calvet ha reivindicat que la memòria de la família Rovira i Virgili és «la història col·lectiva de l'exili» i ha recordat que la seva àvia, Teresa Rovira, va dedicar la seva vida a recopilar i recuperar tota l'obra de l'escriptor i polític per deixar «testimoni» de les persones que van viure exiliades. «És un honor que la URV faci aquesta gestió dels drets per nosaltres. La meva àvia estaria molt agraïda», ha assegurat.

Reedicions

El responsable del servei de Publicacions URV, Jaume Llambrich, ha explicat que aquest acord garanteix la continuïtat de la tasca de difusió i projecció del llegat de Rovira i Virgili que des de fa anys (2012) encapçala el segell editorial de la Universitat. Llambrich ha destacat que la digitalització de tota l'obra representa «una feina de formigueta» que ha permès reeditar una cinquantena d'obres, però que queda molt treball per endavant, perquè Rovira i Virgili «era un gran productor de llibres, d'articles, de revistes i de tot».

El fons de llibres es va iniciar amb 'In defense of democracy', una de les obres més significatives de Rovira i Virgili, que dos anys després es va traduir de l'anglès. Posteriorment es va publicar 'L'Estat Català. Estudi de dret públic' (2016); 'La victòria de Pompeu Fabra' (2018); o 'Breu resum de la història de Catalunya', amb textos manuscrits inèdits escrits en francès des de l'exili.

Més recentment, s'ha reeditat 'la Suite Rovira i Virgili' un poemari fet des de l'exili o 'Els darrers dies de la Catalunya Republicana. Memòries sobre l'èxode català', testimoni en primera persona del seu exili a França el gener del 1939 i una de les seves obres més conegudes. De cara l'any que ve, Publicacions URV editarà un llibre de contes que l'autor va publicar l'any 1902 i que «mostra la faceta més de creador» de l'autor.