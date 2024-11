Els consellers exVox de Tarragona cobraran menys a l'Ajuntament

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

Els dos regidors no adscrits de l’Ajuntament de Tarragona, Javier Gómez i Jaime Duque, han passat des de fa dos dies a exercir el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva a parcial. De fet, hi han tornat, ja que, un al febrer i un altre a l’agost, van fer el canvi a la inversa. La mesura es va fer pública ahir mitjançant un decret signat per l’alcalde Rubén Viñuales.

«Hi va haver un error administratiu de base, ja que la compatibilitat de la dedicació a l’Ajuntament amb la nostra professió s’hauria d’haver votat al ple, i no es va fer», explica Gómez. Als actes del ple no hi ha constància d’aquest punts i des del consistori no s’ha volgut fer declaracions al respecte. De fet, des del govern municipal es manté una línia neutra sobre el canvi. «No tenim res a dir perquè la decisió de tenir la dedicació parcial o total és dels regidors de l’Ajuntament de Tarragona i no tenen per què argumentar els motius», diuen fonts municipals.

A banda, els dos ex-consellers de Vox tenen una denúncia interposada contra ells a l’Oficina Antifrau pels canvis de dedicació. «La denúncia la va registrar Vox», diu Gómez. Fonts del partit d’Abascal consultades per aquest mitjà neguen haver-ho fet. Segons Gómez, «ho neguen perquè seria una denúncia temerària».

«El meu canvi a dedicació exclusiva al febrer va venir motivat per la pressió del partit perquè estigués a l’Ajuntament a totes hores», argumenta el regidor tarragoní. Sigui com sigui, la denúncia es va registrar al setembre i la causa ara es troba en una anàlisi prèvia de versemblança. Un cop s’acabi, Antifrau pot investigar el cas, arxivar-lo o portar-ho a instàncies judicials superiors.«També hem volgut fer el canvi de dedicació com a mesura preventiva», conclou Gómez.

Els dos regidors van abandonar el grup municipal de Vox el passat març per desavinences amb el rumb ideològic del partit. De fet, a l’abril, Gómez va denunciar ser agredit físicament en un plenari pel regidor de Vox a Salou, Paul Daniel Axinte. Gómez defensa el seu compromís i el de Duque amb Tarragona i expressa que «la diferència salarial entre estar a exclusiva o a parcial és d’uns 250 euros mensuals».

«Tornem a una situació de regularitat, treballant per la ciutat. Nosaltres estem sols, no tenim assessors. Hem pogut tenir un excés de responsabilitat. Volem millorar Tarragona i ajudar en tot el que puguem», rebla Gómez. El canvi de dedicació de Duque el passat agost va generar un clima de crispació al plenari municipal.

Crítiques de l’oposició

Grups municipals com ERC i En Comú Podem van expressar que la mesura se saltava el pacte Anti Transfuguisme. «ERC ha estat l’únic grup que ha denunciat que aquests dos consellers no podien tenir una dedicació exclusiva perquè continuaven dedicant-se a la seva feina privada», defensa el conseller Xavier Puig.

«A més, Duque va demanar el seu canvi de dedicació quan va abandonar el grup municipal de Vox, un fet que creiem que se saltava el pacte antitransfuguisme perquè millorava la seva condició econòmica», afegeix Puig. «La situació és kafkiana i és una mala notícia que l’Ajuntament que sigui l’Oficina Antifrau qui faci recapacitar la situació», diu Jordi Collado, portaveu d’ECP. Des de l’executiu municipal es va defensar que el canvi va ser escrupolós amb el pacte Anti Transfuguisme.