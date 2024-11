David Rocamora, nou degà del Col·legi d’Advocats de Tarragona

Publicat per Joan Lizano Rué Verificat per Creat: Actualitzat:

El nou degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona és David Rocamora Borrellas. Així es va decidir ahir al vespre en les eleccions celebrades a la seu del Col·legi, on Rocamora va obtenir 632 vots, superant per 40 l’actual degana, Estela Martín, que en va sumar 592. La jornada va culminar amb el recompte de vots a la Sala d’Actes, confirmant així el relleu al capdavant de l’entitat.

La candidatura guanyadora està formada per un equip divers i amb experiència en diversos àmbits del dret. A més de David Rocamora com a degà, la llista inclou Anna Vallvé com a diputada primera, Oscar Cabrero com a diputat segon i Flavia Filipetto com a diputada tercera. També formen part de l’equip Lluis Escoda, Oriol Vázquez, Isabel Morales, Alex León, Roger Baiges, Mónica Lort, Ramón Setó, Ingrid Vinaixa, Jennifer Macía, Begoña Cajaraville i Nuria Montserrat, cadascun amb diferents responsabilitats a la nova Junta del Col·legi. Amb aquesta combinació, Rocamora busca integrar experiència i renovació per afrontar els reptes del nou mandat.

El nou degà, que va liderar una candidatura centrada a millorar la protecció social dels advocats, també va destacar durant la campanya la necessitat d’adoptar una postura més activa i reivindicativa davant les institucions. Especialment, va assenyalar la importància de defensar amb fermesa el projecte del Fòrum Judicial de Tarragona, una reivindicació històrica del territori. A més, Rocamora va plantejar mesures per optimitzar els recursos del Col·legi, prioritzant la creació de nous serveis que garanteixin una protecció social més efectiva per als col·legiats, en situacions de baixa o jubilació.

El resultat d’aquestes eleccions suposa un canvi significatiu per al Col·legi, que encetarà una nova etapa marcada per les prioritats fixades pel nou degà i el seu equip. Amb aquest nou lideratge, l’ICAT buscarà enfortir el suport als professionals del dret i defensar els seus interessos.