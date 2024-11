Tarragona té la carretera més perillosa d'Espanya per conduir de nit

Imatge d'un accident mortal a l'AP-7 a Freginals, on van morir diverses persones.ACN

Un estudi de la Fundación Línea Directa ha identificat els llocs més perillosos per a conduir de nit a Espanya. La carretera que encapçala el rànquing és l'AP-7 al seu pas per Tarragona, entre els quilòmetres 328 i 345, on s'han produït 18 morts i 23 ferits greus. La classificació la completen l'N-340 a Castelló (km 1028-1043), amb 13 morts); l'A-7 a Màlaga (km 167-177), amb 11 morts; la B-10 a Barcelona (km 4-17) amb 11 morts; i la M-50 a Madrid (km 37-56) amb 11 morts.

Des de 2013, a Espanya s'han produït més de 276.000 accidents nocturns, amb un balanç preocupant: més de 6.500 persones mortes amb un increment del 24,5% entre els anys 2013 i 2023. Factors com la somnolència, els enlluernaments, la «hipnosi de la carretera» i les imprudències han convertit a la conducció nocturna en un veritable risc al nostre país.

Cal tenir en compte que durant la conducció nocturna el camp de visió es redueix un 20%, afectant, entre altres capacitats, a la percepció de la velocitat, la identificació dels senyals i la visió perifèrica i de profunditat. A més, els enlluernaments, que poden provocar una pèrdua de control del vehicle durant desenes de metres, la somnolència, que pot causar accidents molt greus, i la «hipnosi de la carretera», que produeix una mecanització de la conducció que alenteix l'activitat cerebral, converteixen a la conducció nocturna en un desafiament per a molts automobilistes.

Tot i que els accidents nocturns «només» aporten un terç del total de morts en accidents de trànsit, la seva letalitat és molt més elevada que la dels sinistres diürns, ja que en proporció, registren un 55% més de morts que els accidents que ocorren de dia (1,7% de morts sobre el total de víctimes enfront del 1,1% dels diürns) i, qualitativament, un 10,5% més de ferits greus (7,4% enfront del 6,7%). A més, entre 2013 i 2023, més de 1.500 vianants i més de 1.300 motoristes van perdre la vida en accidents nocturns, la qual cosa suposa el 24% i el 20% del total de morts.

L'estudi Conducció nocturna: risc, accidentalitat i percepció dels conductors espanyols (2013 – 2023), elaborat per Fundació Línia Directa, en col·laboració amb FESVIAL, ha analitzat tots els accidents nocturns registrats en l'última dècada. Aquest inclou una enquesta realitzada a 1.700 conductors de tota la geografia espanyola que recull les seves opinions i hàbits sobre la conducció nocturna.

Segons l'estudi, la víctima més habitual en aquesta mena d'accident és un home (75%) d'uns 38 anys de mitjana i amb gairebé 20 anys d'experiència al volant. El vehicle més habitual en aquests sinistres sol ser un turisme ja que està present en el 78% dels accidents nocturns, que solen ocórrer en zona urbana. No obstant això, els accidents en zona interurbana són, en general, molt més letals a causa de diversos factors, entre els quals destaca la velocitat.

En l'àmbit temporal, els accidents nocturns solen ocórrer, sobretot, a l'inici de la nit (abans de les 00.00h), amb un 54% dels accidents, encara que també repunten al final d'ella (a partir de les 6.00h), amb un 22%, no obstant això, proporcionalment, els més letals es registren entre les 3 i les 5 de la matinada. Quant al dia de la setmana, els moments més crítics solen produir-se els divendres i dissabtes (16% en tots dos casos), mentre que els mesos amb més freqüència accidental solen ser novembre i desembre (14% en els dos mesos).

Els accidents més comuns són la col·lisió frontolateral (20%), per envestida (17%) i l'atropellament (12%), mentre que els més greus són les caigudes per precipicis, els xocs frontals i els atropellaments.

Per tipus d'ocupants, les víctimes més habituals són els conductors, seguits dels passatgers i dels vianants, encara que les xifres de letalitat són molt diferents entre ells. En el cas dels vianants la letalitat aconsegueix el 4,2% de les víctimes en els accidents nocturns, enfront del 1,6% dels conductors i l'1% dels passatgers. Un ordre de magnitud que també s'estén als ferits greus, on la proporció de vianants hospitalitzats arriba al 15%, pel 7% dels conductors i el 5% dels passatgers.