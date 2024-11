Tarragona encendrà el Balcó de la Llum i celebrarà l'inici dels Nadals als barris de la ciutat

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un Nadal de conte és el lema escollit per la campanya de Nadal de Tarragona, que comptarà amb més de 200 activitats, una cinquantena més que l’any passat i el doble que al 2022. La programació començarà aquest dijous dia 28 de novembre a partir de les 18.30 hores des de l’arbre de Nadal, al costat de la Font del Centenari, quan tindrà lloc la festa de l’encesa.

L’acte comptarà amb un espectacle infantil previ i l’aparició d’un nou personatge a Tarragona que sorprendrà als més petits. Amb motiu del 50è aniversari de dues escoles, un grup de nens dels centres La Floresta i Marenostrum seran els encarregats de pitjar el botó de l’enllumenat nadalenc juntament amb l’alcalde Rubén Viñuales i membres de la corporació municipal.

L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacat que «el Nadal és una de les nostres apostes més importants de l’any. Sabem que Nadal és sinònim d’infància i per això farem tot el possible per oferir el màxim d’instants de felicitat als més petits».

La imatge d'aquesta campanya és de l’estudi de disseny gràfic Gecko i l’il·lustrador Àngel Sauret que proposen una imatge inspirada en quan ells eren petits. S’han basat en els records de Nadal i en escenes que podrien formar part d’un conte o de la nostra imaginació. Han intentat recrear moments en què els nens i nenes deixen volar la seva imaginació.

Novetats

Entre les novetats a la programació municipal de Nadal destaca la renovació del Parc de Nadal que inclourà una àmplia agenda d’espectacles familiars de matí i de tarda per a convertir-lo en un Parc de Nadal de conte.

Aquestes festes tampoc faltaran els clàssics com l’arbre de Nadal, la Fira de Nadal o la d’Artesania. Els carrers de la ciutat s’ompliran de concerts, tallers i molts altres actes. Els espectacles arribaran als carrers del centre i als barris, hi haurà l’Escenari de l’Amic Invisible amb Roberto Vara a la Rambla i, entre d’altres, s’encendrà el Balcó de la Llum que s’ampliarà fins al Passeig de les Palmeres i oferirà diverses figures.

Tarragona es convertirà en un gran escenari nadalenc on també hi haurà els pessebres municipals, que la Brigada Municipal i Parcs i Jardins instal·laran enguany a partir del dia 20 de desembre a la plaça Major de Campclar i al solar de la Rambla Vella que fa cantonada amb el carrer Rere Sant Domènec.

Més de la meitat de les activitats programades han estat organitzades per la conselleria de Comerç. La consellera de Turisme, Promoció Econòmica i Comerç, Montse Adan, ha explicat que «el 87% dels actes preparats van dirigits a un públic familiar i 8 de cada 10 activitats són gratuïtes». A més, es repartiran 25.000 guies desplegables amb tota la programació de Nadal.

Pel que fa a la il·luminació nadalenca, el pressupost d’enguany és de 120.000 euros, 10.000 més que l'any passat. Les llums romandran enceses cada dia des del 28 de novembre fins al 7 de gener, des del vespre, quan s’encén l'enllumenat públic, fins les 12 de la nit. Una setantena de carrers compten aquest 2024 amb il·luminació de Nadal. Fins a 13 carrers estrenen nova il·luminació, com ara el carrer Méndez Núñez, Sant Agustí, August i l’entrada de la Móra.

El Nadal brillarà al centre de Tarragona i també a tots els barris, gràcies a una altra novetat. «Per primera vegada, s’han organitzat festes d’inici del Nadal als barris de Sant Salvador, Sant Pere i Sant Pau, la Vall de l’Arrabassada, Torreforta, Bonavista, la Part Alta i el Barri del Port. Cada barri tindrà el seu moment màgic, amb activitats pensades per a veïns i veïnes de totes les edats», així ho ha destacat la consellera Montse Adan.

Una altra de les novetats és que l'Ajuntament, a través de l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona, organitza per primera vegada un casal de Nadal infantil gratuït. Les escoles de Campclar, Sant Salvador i Saavedra l’acolliran i, avui, s’obren les inscripcions per a totes aquelles famílies que el necessitin.

D’altra banda, els i les joves de la ciutat tornaran a gaudir del CASAL X NADAL que la conselleria de Joventut ofereix a l’Espai Jove Kesse. Aquest equipament municipal obrirà les portes durant les vacances de Nadal amb més d’una trentena d’activitats gratuïtes com ara tallers de fotografia, premonitor de lleure educatiu, defensa personal i diferents actes i espectacles culturals que es podran consultar a partir del 3 de desembre.

Nou personatge

Des de la Conselleria de Cultura i Festes, s’ha convidat enguany un nou personatge a l’encesa de llums que a més es quedarà a la ciutat fins el matí de Reis, que és La Patge de la Llum. La consellera de Cultura, Sandra Ramos, ha anunciat que «Shera serà l’encarregada d’encendre el Nadal a Tarragona i de mantenir il·luminat tots i cadascun dels detalls de la festa», així mateix serà el personatge que lligarà tota la seqüència nadalenca ben bé, com si fos una única història, un conte.

El Nadal cultural seguirà amb l’obertura del Magatzem Reial, del 27 al 30 de desembre al Refugi 1, i on Shera també tindrà un protagonisme especial; acompanyada de tots els Patges que estaran molt enfeinats embolicant i preparant regals i rebent les cartes dels nens i les nenes de la ciutat. També rebrem l’Home dels Nassos, el 31 pel matí i Ses Majestats els Reis d’Orient el 5 de gener per la tarda.

La Cavalcada d’enguany comptarà amb una convidada d’excepció, Shera, la Patge de la Llum, que pujarà a la carrossa del Fanal, per il·luminar-nos a tots en aquesta nit tan màgica. La consellera ha destacat també les dues cites imperdibles del Nadal, com son els Pastorets de la Golfa i els de la Salle; així com els concerts de la Joic i el Cant de la Sibil·la.

L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha acabat assegurant que «no cal marxar enlloc per viure un Nadal de conte perquè convertirem Tarragona en això; en una autèntica ciutat de conte. Gaudirem d’una Tarragona repleta de vida, de llum, i sobretot de màgia».