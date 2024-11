Tarragona clama contra la violència masclista per les que ja no ho poden fer

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

Ni una més, ni una menys. Aquest era el clam de les més de 200 persones que es van aplegar ahir a Tarragona en la manifestació del 25-N. Un cop més, la ciutadania va alçar contra la violència masclista. Ho va fer per totes aquelles que ja no ho poden fer, per les 42 dones que han estat assassinades aquest 2024, víctimes d’aquesta xacra. La mobilització va iniciar-se a la plaça Imperial Tàrraco. Els càntics «cap agressió sense resposta», «no és no, la resta és violació» o «visca, visca, visca la lluita feminista» es repetien al llarg del recorregut, que va finalitzar a la plaça de la Font.

Allà, hi havia 42 cadires col·locades, que simbolitzaven les dones assassinades enguany a tot l’Estat. Eren buides, però suportaven una gran càrrega emocional. Els assistents van encendre una espelma per cadascuna de les víctimes, aportant una llum especial a la plaça de la Font. També ho feia la façana de l’Ajuntament, que estava il·luminada de color lila amb motiu del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona.

Es van col·locar 42 cadires a la plaça de la Font en memòria de les 42 dones assassinades aquest 2024 per violència masclista.Tjerk van der Meulen

Així mateix, hi havia un silenci poc habitual a la plaça, de vegades interromput per les persones que prenien alguna cosa als bars més propers al Palau Municipal. El manifest, a càrrec de la periodista Norián Muñoz, es va poder escoltar de forma clara i concisa. «El 25-N és una data que no voldríem que existís, però que continua sent imprescindible. Les xifres i els fets ens recorden que la violència masclista continua sent una xacra que afecta la nostra societat i que reclama la implicació de tothom», assenyalava.

L’any 2023, 58 dones van ser assassinades a Espanya per violència masclista, 11 d’elles a Catalunya. Aquest 2024, ja són 42 a tot l’Estat, incloent-hi 12 a Catalunya. A més, gairebé 200.000 dones van presentar denúncies per violència de gènere l’any passat. «Aquestes xifres no són només números, són vides truncades, històries de dolor i lluites per la supervivència», expressava Muñoz, qui recordava «la necessitat de seguir treballant per posar fi a aquesta violència».

Consellers del PSC, ERC i ECP a l’Ajuntament de Tarragona van participar en la manifestació organitzada pel Grup Promotor del 25N Tarragona —que agrupa entitats socials, sindicats i partits polítics de la ciutat. Ahir, però, els noms importants no es trobaven entre els assistents, sinó en les cadires que es van col·locar en homenatge a les 42 dones assassinades enguany per violència masclista. En cada seient, hi havia un paper enganxat en el cas de cadascuna de les víctimes. Per exemple, el de Trudy, la veïna de Salou, de 76 anys, que va ser assassinada pel seu marit aquest estiu. «És un reconeixement perquè visualitzem aquestes dones que falten entre nosaltres», explicava Isabel Cabello Bernabeu, membre del Grup Promotor, qui remarcava que «no són només un número». «Darrere de cada víctima hi ha una història de patiment, una història de vida amb fills i família», afegia.

«Davant l’augment dels feminicidis, hem pensat que Tarragona havia de sortir al carrer i dir prou», afirmava en referència a la manifestació. Aquest clam contra la violència masclista, però, no ha d’acabar després del 25-N, sinó que la lluita s’ha de mantenir en el nostre dia a dia.